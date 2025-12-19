U haljini koja prati liniju njezinog tijela pokazala je zašto je godinama zovu modnom ikonom

Gisele Bündchen još je jednom privukla sve poglede pojavivši se na glamuroznom događanju u zlatnoj haljini koja savršeno ističe njezinu figuru i bezvremensku eleganciju.

Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena ponovno je dokazala zašto nosi titulu modne ikone. Gisele Bündchen pojavila se na glamuroznom događanju u pripijenoj zlatno-brončanoj haljini koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru i elegantnu siluetu.

Haljina dugih rukava, izrađena od teksturiranog materijala, savršeno prati liniju tijela, dok decentni izrezi sprijeda dodaju dozu zavodljivosti bez pretjerivanja.

Gisele Bundchen - 2 Foto: Afp

Gisele Bundchen - 3 Foto: Afp

Gisele je više puta naglašavala kako joj je prioritet briga o tijelu i umu, kroz surfanje, jogu i boravak u prirodi, pri čemu je rezultat itekako vidljiv.

Gisele Bundchen - 1 Foto: Afp

U nedavnom intervjuu za francuski Vogue otkrila je kakav joj je život nakon dolaska trećeg djeteta, kojeg je dobila s trenerom jiu-jitsua Joaquimom Valenteom.

Gisele Bundchen - 5 Foto: Afp

"S bebom su noći tako kratke da mjesecima jedva da sam počešljala kosu!", poručila je Gisele, dodavši kako joj tek sada sin, čije je srednje ime River, počinje spavati cijele noći: "Ponovno imam kontrolu nad svojim ritmom. San mijenja sve."

Gisele Bundchen - 1 Foto: Afp

