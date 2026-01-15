Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika

Kći Freddieja Mercuryja, za koju se saznalo tek nakon objave knjige "Love, Freddie" u rujnu 2025., preminula je od posljedica rijetkog oblika raka kralježnice.

Obitelj tajne kćeri legendarnog Freddieja Mercuryja objavila je da je preminula u dobi od 48 godina nakon duge borbe s rijetkim oblikom raka kralježnice. Vijest je potresla obožavatelje pokojnog frontmena grupe Queen, ali i ponovno otvorila jedno od najintrigantnijih poglavlja njegove privatne priče.

Žena, u javnosti poznata samo kao B ili Bibi, godinama je bila strogo čuvana tajna slavnog glazbenika. Prema navodima autorice Lesley Ann Jones, koja je njezino postojanje otkrila u knjizi "Love, Freddie", Mercury ju je dobio tijekom afere 1976. godine te je s njom održavao blizak odnos sve do svoje smrti 1991.

Freddie Mercury - 2 Foto: Profimedia

Daily Mail navodi da ju je Mercury zvao svojim trésorom (blagom) i malom žabicom, a navodno joj je posvetio i pjesme "Bijou" i "Don’t Try So Hard". Bibi je, prema knjizi, prisustvovala njegovim koncertima i pratila turneje grupe Queen na globusu koji joj je sam poklonio.

Njezin suprug Thomas potvrdio je da je preminula mirno nakon duge borbe s hordomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka kralježnice. Iza sebe je ostavila dva sina, u dobi od devet i sedam godina.

"Sada je sa svojim voljenim i brižnim ocem u svijetu misli. Njezin pepeo raspršen je na vjetru iznad Alpa", rekao je Thomas.

Freddie Mercury - 4 Foto: Profimedia

Prema riječima Jones, Bibi se s bolešću borila još od mladosti, a obitelj se često selila kako bi joj osigurala najbolje moguće liječenje. Nakon godina remisije bolest se vratila, a tada je odlučila kontaktirati s Jones, inspirirana njezinom prethodnom knjigom o Mercuryju.

Sljedeće četiri godine radile su zajedno na knjizi, svjesne da je vrijeme ograničeno. Unatoč teškom zdravstvenom stanju, Bibi je, sa suprugom i djecom, prošlog ljeta otputovala u Južnu Ameriku i ostvarila svoju veliku želju – posjet Machu Picchuu. Nedugo nakon povratka započela je novi ciklus kemoterapije, a knjiga "Love, Freddie" objavljena je 5. rujna.

Freddie Mercury - 5 Foto: Profimedia

Postojanje tajne kćeri Freddieja Mercuryja izazvalo je brojne kontroverze. Njegova bivša zaručnica Mary Austin, jedina koja zna gdje su pjevačevi posmrtni ostaci, javno je izrazila sumnju u te tvrdnje navodeći da nikada nije znala za takvo dijete te da Mercury nije vodio dnevnike. Autorica knjige, međutim, tvrdi da postoje DNK dokazi te 17 svezaka osobnih zapisa koje je Mercury ostavio svojoj kćeri.

Jones je istaknula da je Bibi bila duboko pogođena pokušajima negiranja njezina postojanja, ali i odlučna da se istina o njezinu ocu ispriča.

Pet mjeseci prije smrti Bibi je objavila emotivnu izjavu u kojoj je objasnila zašto se nikada ranije nije željela javno izložiti.

"Nisam htjela dijeliti svog tatu s cijelim svijetom", poručila je i dodala kako je godinama tugovala privatno, dok je ostatak svijeta stvarao vlastite interpretacije Mercuryjeva života i nasljeđa.

Freddie Mercury - 1 Foto: Profimedia

Zbog svoje liječničke karijere svjesno je skrivala identitet strahujući da bi javnost mogla ugroziti njezin profesionalni i privatni život. S obitelji je živjela u Francuskoj, a njezin suprug razmatra mogućnost objave nekih fotografija, uključujući one na kojima je Bibi s Freddiejem Mercuryjem u mladosti.

Mercury je preminuo 1991. godine od posljedice AIDS-a, a samo njegova bivša djevojka zna gdje su posmrtni ostaci. Više o tome pročitajte OVDJE.

