Sin Slavena Bilića izrastao je u pravog frajera, u javnosti je snimljen svega nekoliko puta

Slaven Bilić ima petero djece, a njegovo najstarije dijete je sin Leo, kojeg rijetko viđamo u javnosti.

Slaven Bilić godinama niže uspjehe, ali pozornost javnosti ne zaokuplja samo njegov profesionalni put.

Iako ga najčešće viđamo u ozbiljnom i profesionalnom izdanju, mnoge zanima tko su ljudi iz njegova najbližeg kruga – a posebno njegovo najstarije dijete, sin Leo, koji u rijetkim javnim izlascima sve više privlači poglede.

Javnost je Lea posljednji put imala priliku vidjeti u svibnju prošle godine kada je s ocem snimljen na napetom derbiju između Dinama i Hajduka.

Slaven Bilić i sin Leo Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Oca i sina fotografi su uhvatili u trenutku kada su komentirali zbivanja na terenu. Obojica su bila dobro raspoložena.

Taj 29-godišnjak godinama njeguje isti imidž – ima dugu kosu i brkove.

Leo Bilić, Slaven Bilić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Leo je nekad punio medijske stupce zbog navodne veze s Laurom Jurčević, kćeri bivšeg Dinamova trenera Nikole Jurčevića.

Inače, Leo je najstariji od Bilićeve petero djece i dobio ga je u braku s pravnicom Andrijanom, kojom se oženio 1993. godine, a zajedno imaju i kćer Alanu.

Slaven Bilić Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Slaven i Andrijana razveli su se 2007., a on je godinu dana nakon razvoda pronašao sreću s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Zajedno su dobili tri kćeri.

Slaven Bilić s obitelji - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

