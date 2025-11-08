Milica Todorović prvi put u javnosti pokazala trudnički trbuh!

Otkako se saznalo da je trudna Milica Todorović povukla se iz javnosti, no novi prizori oduševili su njene fanove.

Publika u Beogradu doživjela je pravo iznenađenje kada se na pozornici, kao gošća na koncertu Emine Jahović pojavila Milica Todorović — i to s vidno zaobljenim trudničkim trbuhom.

Pjevačica je prvi put u javnosti potvrdila da je u blaženom stanju, a energijom i osmijehom osvojila je sve prisutne.

Milica je zajedno s Eminom otpjevala njihov hit ''Limunada'', a publika ih je nagradila gromoglasnim pljeskom.

Na pozornici je zablistala u crnom, šljokičastom grudnjaku i sakou istog materijala, a preko trbuha imala je crnu svilenu tkaninu.

Milica Todorović - 1 Foto: Screenshot

Milica Todorović - 2 Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Severininu majku preplavile emocije na koncertu kćeri u Areni, na ovo se slomila

Na snimkama s nastupa, koje su ubrzo preplavile društvene mreže, vidi se kako Milica s lakoćom pleše i šali se, a mnogi su komentirali da trudnoća očito itekako prija popularnoj pjevačici.

Jedan od natpisa na videu nasmijao je mnoge — ''Najblesavija trudnica''.

Ovo je prvi put da je Milica javno pokazala trudnički trbuh, iako se već neko vrijeme nagađa o njezinoj trudnoći.

Prije nekoliko tjedana otkriveno je da Milica čeka dječaka.

''Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da se nije moglo jasno vidjeti kojeg je spola. Liječnici su pretpostavili da je djevojčica, pa je iznenađenje bilo veliko kada se saznalo da će dobiti sina'', rekao je izvor za Blic.

Milica Todorović - 1 Foto: Instagram

Milica Todorović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pogledaji ovo Celebrity Omiljena hrvatska harmonikašica snimila se u vjenčanici: ''Uh, još ne vjerujem...''

Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.

Trudničke dane provodi u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.

Otac Miličinog djeteta nije poznat javnosti, no srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.

Milica Todorović - 7 Foto: Instagram

Milica Todorović - 9 Foto: Instagram

Galerija 13 13 13 13 13

Pogledaji ovo Celebrity Thompson objavio kad kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte po Hrvatskoj

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ovo je video kojim se naša misica predstavila na svjetskom izboru: ''Da se naježiš, pobjednica!''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove