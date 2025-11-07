Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove

Hailey Bieber blista u ljetnom izdanju, pokazala je savršenu figuru u bikiniju.

Hailey Bieber, supruga poznatog pjevača Justina Biebera, oduševila je svoje pratitelje novim fotografijama s plaže koje je podijelila na Instagramu.

Na njima manekenka i poduzetnica uživa u tropskom okruženju, odjevena u jednostavan, ali efektan bikini koji savršeno ističe njezinu fit figuru.

Na jednom setu fotografija Hailey nosi tamnozeleni badić s trokutastim gornjim dijelom i vezicama, dok kosu prekriva ljubičastom maramom – detaljem koji cijelom looku daje retro notu. U drugom izdanju odlučila se za klasični crni bikini, dokazavši još jednom da minimalizam nikada ne izlazi iz mode.

Hailey Bieber - 4 Foto: Instagram

Hailey Bieber - 5 Foto: Instagram

U prvi plan na fotografijama bila je njena stražnjica koja je raspametila pratitelje.

''O moj Bože'', ''Damn, gospođo Bieber'', ''Bez pritiska, ali želimo bebu br. 2'', ''Mama je prezgodna'', ''Trebat će mi snažnija riječ od dive'', hvale ju u komentarima.

Podsjetimo, Hailey je prošle godine u kolovozu rodila svoje prvo dijete, Jacka Bluesa Biebera.

Hailey Bieber - 1 Foto: Instagram

Za pjevača Justina Biebera udala se 2018. godine.

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia

