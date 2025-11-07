Srpska pjevačica u prozirnoj haljini pokazala novu liniju, ovom žestokom rutinom skinula je kile

Barbara Bobak mamila je poglede u prozirnoj haljini, a fotografima je rado pozirala.
Naime, fotografi su je snimili u smjeloj kombinaciji, kojom je otkrila svoju novu figuru. Kroz njezinu prozirnu haljinu nazirali su se i čipkasti detalji njezinog donjeg rublja.
Barbara Bobak Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Barbara Bobak Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Društvo joj je pravila pjevačica i kolegica Sanja Vučić, a dobro raspoložene dame rado su pozirale fotografima.
Barbara Bobak, Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Barbara je u posljednjih nekoliko mjeseci značajno smršavjela, a otvoreno priča o transformaciji koja je mnoge oduševila.
Barbara Bobak Foto: Vladimir Vasic/ATAImages/Pixsell
"Odrekla sam se gurmanskih užitaka, mjerim svaki obrok, meso, za doručak jedem jaja, a za večeru tunjevinu. Vježbam svaki dan... Ne želim robovati ničemu, pa tako ni hrani. Zna se tu i zalomiti neki čvarak, ali ne kao prije", priznala je za Blic.
