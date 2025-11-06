Preminula je ''ljudska Barbie'', njena smrt vodi se kao sumnjiva zbog ovih jezivih detalja

Preminula je Barbara Jankavski, žena koju su mnogi nazivali ''ljudskom Barbie''.

Influencerica Barbara Jankavski, poznata kao "ljudska Barbie" zbog brojnih estetskih zahvata, preminula je u dobi od 31 godine.

Zvijezda društvenih mreža pronađena je mrtva u kući u Sao Paulu 2. studenoga.

Prema policijskom izvješću koje je dobio CNN Brasil, 51-godišnji muškarac izjavio je vlastima da je bio s Jankavski te noći nakon što ju je unajmio za "seksualne usluge", prenosi Daily Mail.

Muškarac, javni branitelj, tvrdio je da su oboje konzumirali ilegalne supstance tijekom susreta. Rekao je kako je primijetio da se Jankavski ne miče nakon što je zaspala te je pozvao hitnu pomoć.

Pokušao ju je reanimirati devet minuta prije nego što su liječnici stigli na mjesto događaja i potvrdili njezinu smrt. Prema izvješću vojne policije države São Paulo, Jankavski je pronađena samo u donjem rublju, s ozljedom na lijevom oku i tragovima na leđima.

Prema CNN Brasilu, prijatelj je izjavio da je ozljedu na licu zadobila ranije, kada je pala. Njezina je smrt zabilježena kao "sumnjiva", dok vlasti čekaju rezultate potpune obdukcije, uključujući toksikološke nalaze, kako bi utvrdile uzrok smrti.

Prošla je najmanje 27 estetskih operacija, koje su ukupno koštale više od 56 tisuća dolara, kako bi postigla izgled nalik lutki. To je uključivalo nekoliko ekstremnih zahvata poput liposukcije vrata, trbuha i nogu, povećanja grudi i stražnjice, podizanja obrva i pet rinoplastika. Svoj posljednji objavljeni video, u kojem se pojavljuje s influencericom Avós Da Razão, podijelila je 1. listopada. Obožavatelji sada preplavljuju njezine nedavne objave porukama podrške i oproštaja.

"Ne mogu vjerovati. Toliko sam te voljela. Počivaj u miru'', "Nadam se da te Bog prima raširenih ruku. Ne mogu vjerovati da te više nema.

Živjela si barem dio života koji si voljela, i to nas barem malo tješi'', "Bože, tako tužno, jako sam volio njezin sadržaj. Neka počiva u miru," pišu joj.

