S kojom će pjesmom Seve otvoriti spektakl u zagrebačkoj Areni?

Severina je s pozornice u Areni poručila da je sve spremno za noć za pamćenje.

Naša pjevačica Severina će 7. i 8. studenog održati koncerte u zagrebačkoj Areni, a prije prvog koncerta javila se pratiteljima na društvenim mrežama.

Objavila je fotografije s probe te otkrila da je spremna za spektakl. Ekipu na društvenim mrežama pitala je i što misli kojom pjesmom će otvoriti koncert u Zagrebu.

''Sinoć, na probi je bilo savršeno. Ali kada vi ispunite dvoranu, bit će spektakl jer vi ste moja ekipa, moje pogonsko gorivo i moj zbor. Šta mislite, koja je prva pjesma? (možda druga fotka po redu krije odgovor)'', napisala je, a zatim i objavila popis hitova koje će pjevati u Areni, osim, naravno, prve pjesme.

Severina Foto: Severina/Instagram

Severina Foto: Severina/Instagram

'' 1. ? 2. Tvoja prva djevojka 3. Brad Pitt 4. Uzbuna 5. Paloma nera 6. Uno momento 7. Tarapana 8. Otrove 9. Dalmatinka 10. Tako ti je sine moj 11. Pogled ispod obrva 12. Imaš pravo 13. Kao 14. More tuge 15. Hurem 16. Generale 17. Ajde, ajde zlato moje 18. Krivi spoj 19. Gas, gas 20. Moja štikla 21. Dobrodošao u klub 22. Grad bez ljudi 23. Virujen u te 24. Rođeno moje 25. Od rođendana do rođendana 26. Prijateljice 27. Ja samo pjevam 28. Djevojka sa sela 29. Ante 30. Italiana''

Severina Foto: Severina/Instagram

Severina Foto: Severina/Instagram

Ispod objave odmah su se počeli nizati komentari.

''Ajmooo'', ''Seve mi te volimo'', ''Sve je lijepo na tebi'', ''Nedostaje ''Moja stvar'', ''Vidimo se'', ''Kraljice'', ''Ma otvorit će s ''Moja stvar'', ''Jedva čekam'', ''Ma ova nova pjesma ''Pumpaj, Seve brate!'', samo je dio komentara s Instagrama.

A što vi mislite kojom pjesmom će Seve otvoriti koncert? Pišite nam u komentarima ispod članka!

Severina Foto: Severina/Instagram

