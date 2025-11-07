''To je tada pošlo po zlu'' Suprug Blanke Vlašić šokirao novim detaljima iz privatnog života!

Sportski novinar Ruben Van Gucht opet je otvoreno progovorio o svom privatnom životu, otvorenom braku s Blankom Vlašić i lekcijama koje je naučio iz svog prvog braka.

Privatni život Rubena Van Guchta posljednjih je godina bio jednako često tema rasprava kao i njegov profesionalni život.

Sportski novinar nalazi se u otvorenom braku s našom bivšom atletičarkom Blankom Vlašić. Prvi put o tome je javno progovorio u emisiji ''Het Huis'' prije godinu dana, čime je odmah zaustavio lavinu glasina.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Sada je u emisiji ''Datenight'' rekao voditeljici Tess Goossens da ga je potraga za vlastitim željama stajala prvog braka s Laurence Van Tongerloo.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

''To se počelo razvijati tijekom mog prvog braka. Osjećaj da možda želim ostati s jednom osobom, ali barem imati mogućnost istraživanja. To je tada pošlo po zlu i to ostaje najveća mrlja u mom životu. To sada više ne mogu ispraviti, ali se svaki put ispričavam'', rekao je, prenosi Nieuwsblad.be.

Nakon razvoda, Van Gucht je svjesno odlučio ne vraćati se starom sustavu.

''Mogao sam ponovno izabrati tradicionalni sustav, ali tada bih varao samog sebe. Koga bih varao? Znao sam da moj izbor neće biti najpopularniji i da će izazvati negativne reakcije. No, svake večeri mogu s lakoćom pogledati sebe u ogledalo.''

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

U posljednjih godinu dana od njegovog priznanja u priči se pojavila i Belgijka Charlotte Van Looy, koja s Rubenom objavljuje prisne fotografije.

Blanka je pak, za razliku od muža, o njihovom odnosu odlučila šutjeti.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

