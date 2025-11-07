Znate li čija je ovo kći? Mama joj je među najvećim zvijezdama regije i jako joj sliči

Na prvi pogled možda nećete prepoznati tko je ova atraktivna plavuša, ali dovoljno je da kažete jedno ime i sve postaje jasno.
U elegantnoj tamnosmeđoj haljini Jelena je zračila samopouzdanjem i stilom, a na prvu se vidi kako sve više nalikuje svojoj slavnoj majci.
Jelena Minović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Neda Ukraden - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Jelena, koja inače živi povučenim životom daleko od medijske pozornice, uvijek svojim pojavama izazove veliko zanimanje javnosti. Nedavno je bila i na velikom Nedinom koncertu u Areni Zagreb.
Jelena i Predrag Minović Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović - 2 Foto: Instagram
Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović Foto: Instagram
Jelena svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.
Neda Ukraden Predrag Minović - 3 Foto: Instagram
Ovo ljeto Jelena se pohvalila krstarenjem na luksuznoj jahti, prizore pogledajte OVDJE.
