Znate li čija je ovo kći? Mama joj je među najvećim zvijezdama regije i jako joj sliči

Na prvi pogled možda nećete prepoznati tko je ova atraktivna plavuša, ali dovoljno je da kažete jedno ime i sve postaje jasno.

Na koncertu legendarne Nede Ukraden u beogradskoj MTS dvorani u Beogradu pojavila se i njezina kći Jelena Minović, koja je odmah privukla pažnju svih prisutnih.

U elegantnoj tamnosmeđoj haljini Jelena je zračila samopouzdanjem i stilom, a na prvu se vidi kako sve više nalikuje svojoj slavnoj majci.

Jelena Minović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Neda Ukraden - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jelena, koja inače živi povučenim životom daleko od medijske pozornice, uvijek svojim pojavama izazove veliko zanimanje javnosti. Nedavno je bila i na velikom Nedinom koncertu u Areni Zagreb.

Jelena i Predrag Minović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović - 2 Foto: Instagram

Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović Foto: Instagram

Jelena svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.

Neda Ukraden Predrag Minović - 3 Foto: Instagram

Ovo ljeto Jelena se pohvalila krstarenjem na luksuznoj jahti, prizore pogledajte OVDJE.

