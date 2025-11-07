Početni šok prerastao u oduševljenje: Pogledajte na što se odvažila ova misica!

Natjecateljica izbora za Miss Čilea Ignacia Fernández iznenadila je mnoge svojim nastupom na talent natjecanju izvevši death metal nastup.

Model, vokalistica i osnivačica čileanskog progressive death metal benda Decessus Ignacia Fernández potpuno je preokrenula polufinale izbora Miss World Chile 2025 koje se održalo u nedjelju, 2. studenog, kada je na pozornici izvela death metal nastup.

Predstavljajući regiju Las Condes u ovogodišnjem natjecanju i ciljajući na konačni plasman na Miss Universe, Fernández je odlučila ostati vjerna sebi. U segmentu talenata pojavila se u elegantnoj balskoj haljini i izvela autorsku pjesmu svoj benda, uz gitaristu Carlosa Palmu koji joj se pridružio na pozornici.

U početku su i suci i publika bili zatečeni kontrastom između brutalnih vokala i glamurozne pojave. No ubrzo je početni šok prerastao u oduševljenje, koje je kulminiralo ovacijama na nogama; jedan od članova žirija izjavio je da "nikada nije vidio ništa slično" na ovakvom natjecanju. Hrabri potez isplatio se te je Ignacia izborila mjesto među 20 najboljih natjecateljica i plasirala se u finale, koje će se održati u nedjelju, 9. studenog.

Ignacia Fernández - 4 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 6 Foto: Instagram

Osnovan 2020. godine, bend Decessus, u kojem uz Fernández i Palmu sviraju bubnjar Martín Fénix i basist Jaime Pepe, postupno je izgradio reputaciju u metal zajednici. Nastupali su uz svjetski poznate bendove poput Insomnium i Jinjer, svirali na festivalima u Finskoj i Njemačkoj, a u rujnu 2024. otvorili su koncert Epice u Santiagu.

U razgovoru za čileanski medij, Fernández je priznala kako ju je bilo strah reakcije publike.

Ignacia Fernández - 2 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 7 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 9 Foto: Instagram

Ignacia Fernández - 8 Foto: Instagram

"Televizija je mjesto gdje ljudi lako prave memeove i rugaju se. Pjesma koju sam otpjevala je pjesma mog benda. To je moj posao, moj život", izjavila je Fernández čiji strahovi su bili neopravdani. Reakcije su bile pretežno oduševljene, a njezina suradnja s Palmom naišla je na pohvale gledatelja i kolega.

Otkrila je i koliko discipline zahtijeva njezina ekstremna vokalna tehnika.

"Učila sam više od dvije godine, vrlo predano. Imam specijalista za uho, nos i grlo te logopedicu s kojima stalno provjeravam da je sve u redu. Zagrijavam se tijekom dana, a prije nastupa radim vježbe između 15 i 30 minuta", otkrila je lijepa pjevačica.

Ignacia Fernández - 3 Foto: Instagram

Rođena i odrasla u Santiagu, Ignacia uspješno balansira karijeru modela – kojom se bavi od 2013. – s neupitnom predanošću ekstremnoj glazbi. Na društvenim mrežama često naglašava da je metal "temeljni dio njezina identiteta". Za nju je, kaže, "utočište, izvor snage i smisla".

Izbor za Miss Hrvatske se održao nedavno, a o pobjednici više pročitajte OVDJE.

