Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!

Luka Modrić prije utakmice na Poljudu dirnuo je gestom prema obitelji poginulog branitelja Jean-Michela Nicoliera.

Na vukovarskom Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u četvrtak je pokopan hrvatski branitelj Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac ubijen na Ovčari 1991. godine, čiji su posmrtni ostaci identificirani 29. listopada u vukovarskoj bolnici.

Jean-Michel Nicolier Foto: YouTube/Screenshot

Sjećanje na Nicoliera oživjelo je i ranije ove godine na Poljudu u Splitu, tijekom utakmice Lige nacija između Hrvatske i Francuske.

Kapetan Vatrenih Luka Modrić uoči utakmice uručio je majci Lyliane Fournier i bratu Paulu dres reprezentacije s potpisima igrača.

Uz to, s članovima obitelji, ministrom Šipićem i Nicolierovim suborcem Damirom Markušem Kutinom, fotografirali su se izbornik Zlatko Dalić i reprezentativci Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Tijekom susreta na tribinama je istaknut transparent s Nicolierovim likom i porukom:

"Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu."

Brat Paul podijelio je L‘Equipeov članak o toj gesti Hrvata.

