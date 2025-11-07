Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!

Luka Modrić prije utakmice na Poljudu dirnuo je gestom prema obitelji poginulog branitelja Jean-Michela Nicoliera.
Jean-Michel Nicolier Foto: YouTube/Screenshot
Jean-Michel Nicolier Foto: YouTube/Screenshot
Marko Skejo kod lijesa Jean-Michela Nicoliera Foto: Dugopolje.org/Screenshot/Facebook
Sjećanje na Nicoliera oživjelo je i ranije ove godine na Poljudu u Splitu, tijekom utakmice Lige nacija između Hrvatske i Francuske.
Kapetan Vatrenih Luka Modrić uoči utakmice uručio je majci Lyliane Fournier i bratu Paulu dres reprezentacije s potpisima igrača.
Paul Nicolier Foto: DNEVNIK.hr
Uz to, s članovima obitelji, ministrom Šipićem i Nicolierovim suborcem Damirom Markušem Kutinom, fotografirali su se izbornik Zlatko Dalić i reprezentativci Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.
Tijekom susreta na tribinama je istaknut transparent s Nicolierovim likom i porukom:
"Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu."
Jean Michel Nicolier Foto: Ivica Medo
Luka Modrić Foto: DNEVNIK.hr
Brat Paul podijelio je L‘Equipeov članak o toj gesti Hrvata.
