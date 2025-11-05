Zbog seksi prizora u prozirnoj večernjoj haljini svi se pitaju tko je ova brineta!

Maura Higgins prikupila je veliku pozornost odvažnom haljinom kojom je pokušala sakriti strateške dijelove.

U New Yorku održana je dodjela nagrada Glamour Women of the Year, koja je i ove godine okupila brojne sudionice celebrity svijeta. Odvažne modne kombinacije i ovoga puta su bile prisutne, no irska televizijska ličnost Maura Higgins to je odvela na novu razinu.

35-godišnja Irkinja, poznata po sudjelovanju u emisiji "Love Island", odjenula je zanimljivu crnu večernju haljinu koja kombinira prozirne i svilenkaste materijale, stvarajući dojam savršene ravnoteže između sofisticiranosti i provokativnosti. Gornji dio haljine izrađen je od tanke, prozirne tkanine koja otkriva siluetu tijela, dok su strateški dijelovi – dekolte i bokovi – diskretno prekriveni glatkom satenskom tkaninom.

Haljina ima dubok dekolte u obliku slova U, koji dodatno naglašava liniju vrata i ramena, a dugi uski rukavi daju joj profinjenost. Detalji poput satenskih traka na rukavima i oko dekoltea dodaju strukturu i kontrast. Donji dio haljine je ravan i pada uz tijelo, s laganim šlepom koji naglašava eleganciju i produžuje siluetu.

Higgins je pokazivala ljubav prema modi i zabavi još odmalena. Prije nego što je postala poznata, Maura je radila kao model i djevojka za priredbe u motorsportu, često nastupajući na događajima kao što su motociklističke utrke i rally natjecanja. Njezina privlačnost i izražajna osobnost brzo su joj otvorile vrata svijeta modelinga, a uskoro su je počele primjećivati i televizijske produkcije.

Pravi preokret u Maurinom životu dogodio se 2019. godine, kada je sudjelovala u britanskom reality showu “Love Island”, koji je tada bio jedan od najgledanijih formata u zemlji. Usprkos tome što je ušla kao "kasni natjecatelj", u kratkom roku je ostala zvijezda sezone zahvaljujući svojoj iskrenosti, humoru i beskompromisnim stavovima. Iako nije odnijela pobjedu, Maura je nakon izlaska iz vile postala jedno od najpopularnijih lica u britanskom showbizzu, a popularnost je iskoristila za nastavak televizijske karijere.

Svojom prirodnom karizmom i osjećajem za zabavu postala je redovita voditeljica na ITV-ju, a 2023. godine pridružila se i ekipi emisije "Glow Up Ireland" kao voditeljica reality natjecanja za vizažiste koje je doživjelo veliku popularnost u njezinoj domovini, a ostvarila je i uspješnu suradnju s brojnim modnim i beauty brendovima.

Tijekom karijere su je povezivali s mnogim muškarcima, no od 2024. godine njezino srce pripada Bobbyju Hollandu Hantonu, kaskaderu i dubleru Chrisa Hemswortha.

Maura ostaje vjerna sebi - autentična, zabavna i neustrašiva,baš onakva kakvu su je fanovi zavoljeli još od dana kada je ušla u vilu Love Islanda.

