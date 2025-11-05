Što će se dogoditi? Lana Jurčević užarila Instagram misterioznom objavom!

Lana Jurčević najavila je iznenađenje na svoj rođendan, najnovijom objavom na Instagramu izazvala je lavinu reakcija.

Nakon što je neko vrijeme nije bilo na društvenim mrežama, Lana Jurčević aktivirala se na svom profilu na Instagramu.

Lana Jurčević - 9 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Najnovijom objavom zaintrigirala je svoje pratitelje iako nije puno otkrila. Naime, kratkim, ali iznimno efektnim videom najavila je da će se nešto dogoditi na njezin rođendan, 7. 11., a dodala je i ''YouTube'', čime je još više zagolicala maštu svojih fanova.

Njezini fanovi odmah su pomislili da je riječ o njezinoj novoj pjesmi, ali Lana im nije odgovorila na šuškanja.

''Juhu'', ''I to na rođendan'', ''Baš sam pomislio kada će više – kada eto ti ga na'', ''Naša škorpija je nazad'', ''Je l' moguće?'', ''Nova pjesma?'', ''Što bi to trebalo značiti?'', ''Na tvoj rođendan? Ovo mora biti nešto posebno'', dio je komentara s društvenih mreža.

Lana Jurčević - 3 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

Što mislite o čemu je riječ? Ma sigurno nova pjesma!

Nemam pojma, ali sigurno će biti odlično! Ukupno glasova:

A što nam je Lana pripremila, preostaje nam za vidjeti.

Lana Jurčević - 6 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

