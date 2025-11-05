Pretraži
''Bez konkurencije''

Lille poslala sočnu poruku fanovima u izdanju kojim je zalijepila sve poglede na sebe

Piše H.L., Danas @ 09:30 Celebrity komentari
Lidija Bačić Lidija Bačić Foto: Instagram

Pjevačica je pokazala figuru u pripijenom kompletu, a fanovi nisu ostali ravnodušni.

Lidija Bačić u odvažnom izdanju poslala poruku pratiteljima na Instagramu
''Bez konkurencije''
Lille poslala sočnu poruku fanovima u izdanju kojim je zalijepila sve poglede na sebe
