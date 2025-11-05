Lille poslala sočnu poruku fanovima u izdanju kojim je zalijepila sve poglede na sebe

Pjevačica je pokazala figuru u pripijenom kompletu, a fanovi nisu ostali ravnodušni.

Lidija Bačić javila se fanovima iz studija na Instagramu i, kao što to često zna, pritom privukla pažnju stylingom koji se ne zaboravlja.

Za snimanje je odabrala pripijeni komplet u tamno maslinastoj boji, a gornji dio na patentni zatvarač krasio je i duboki dekolte. Krojem koji prianja uz tijelo dodatno su do izražaja došle njezine bujne obline.

U jednostavnom, ali zavodljivom izdanju, Lille se nasmijana i opuštena obratila pratiteljima i poslala im kratku, ali slatku poruku.

"Hej ti, da baš ti. Šaljem pusu tebi, a pusu šaljem i svima. Ćao'', rekla je u videu.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić Foto: Instagram

Niti reakcije nisu izostale – komentari su se nizali, a komplimenti stizali sa svih strana.

''Prekrasna'', ''Hej ti, i mi tebi šaljemo pusu'', ''Prelijepa princeza'', ''Wow, jako si zgodna'', ''Savršenstvo'', ''Nestvarno lijepa, daleko najljepša bez konkurencije'', ''Hvala ti divnice naša'', ''Prekrasna si Lidija ljubavi moja'', dio je komentara na Instagramu.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija je okrenula novo poglavlje u životu, a o svemu je pričala za naš IN magazin. Prilog pogledajte OVDJE.

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Lidija Bačić Foto: Lidija Bačić/Instagram

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

