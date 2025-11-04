Bili su milijarderi i u pelenama: Ovo su najbogatija djeca slavnih!

Djeca slavnih odrastaju u bogatstvu, utjecaju i glamuru, s milijunskim nasljedstvima i statusom koji ih prati od rođenja.

Djeca slavnih odrastaju u svijetu gdje su luksuz i privilegije svakodnevica.

North West (12) i njezin brat Saint West (9), djeca Kim Kardashian i Kanyea Westa, odmalena su okruženi modnim revijama i ekskluzivnim destinacijama. Procjene govore da North raspolaže bogatstvom od oko 375 milijuna dolara, dok Saint ima oko 10 milijuna.

North West - 1 Foto: Profimedia

North West (Foto: WWD) Foto: WWD

Blue Ivy Carter (13), kći Beyoncé i Jay-Z-ja, jednako tako blista – s osvojenim Grammyjima, nezaboravnim trenucima na svjetskim pozornicama i imenom povezanim s bogatstvom od oko 850 milijuna dolara te nasljedstvom od 150 milijuna.

Blue Ivy Carter - 1 Foto: Profimedia

Blue Ivy Carter - 3 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Rza Athelston Mayers (3), sin Rihanne i A$AP Rockya, još istražuje svijet vrtića i igračaka, ali ga mediji već nazivaju "baby milijarderom" zbog procijenjenih 1,2 milijarde dolara koje proizlaze iz snage brendova njegovih roditelja.

Rihanna - 1 Foto: Profimedia

Rihanna, A$AP Rocky Foto: Profimedia

Suri Cruise (19), kći Toma Cruisea i Katie Holmes, izrasla je u elegantnu mladu ženu građanskog držanja, s portfeljem od oko 30 milijuna dolara, dok Alexis Olympia Ohanian Jr. (8), kći Serene Williams i Alexisa Ohaniana, spaja svjetove sporta i tehnologije uz bogatstvo od oko 20 milijuna.

Suri Cruise - 1 Foto: Profimedia

Suri Cruise Foto: Profimedia

A tu je i princ George (12), budući britanski kralj, koji odrasta okružen tradicijom, protokolom i prestižem – s nasljedstvom i simboličkom vrijednošću koji dosežu milijarde.

Princ George - 11 Foto: Profimedia

Princ George - 2 Foto: Instagram

