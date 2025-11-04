Nisu iz Zaglava, ali jednako dobro uveseljavaju publiku: ''Znaju nas zvati i pitati...''

Oni nemaju novih epizoda, ali zato imaju novu pjesmu. Glazba, smijeh i zarazna energija njihov je reept kojim osvajaju publiku. Naš Dino Stošić družio se s glazbenim Kumovima koji su mu otkrili brkaju li ih s hit serijom Nove TV, ali i poneku svoju malu slabost.

Nova pjesma, nova melodija i dobri stari Kumovi. 'Usne boje vina' dobile su videospot iz Splita, a sunce, more i doza dalmatinskog šarma stvorili su savršenu kulisu za ovu plesnu skladbu.



TON (Elena Kleflin): ''Bilo je zanimljivo, da, turisti vidiš kao snimaju te, smiju se, gledaju što se događa. Zanimljivo je bilo ljudima, nama je bilo malo neugodno na trenutke, ali toga se uvijek sjetim'', priča Elena Kleflin.

Kažu da svaka dobra priča počinje čašom vina, a tako je bilo i kod ovih simpatičnih Kumova.



TON (Tomislav Priher): ''Dogodila se suradnja s dragim prijateljem Nikolom, baš nakon jedne svirke smo tako sjeli, malo popili, popričali i došli na ideju da snimimo hit'', govori Tomislav Priher.

A kad smo već kod usana boje vina, takve su, kažu, mnogima slabost. No i ovi zabavnjaci imaju svoje 'Ahilove pete'.

''Jako volim putovati u slobodno vrijeme i na slatkiše naravno, na čokoladu uvijek otkidam'', kaže Elena.

''Ja sam na sve slab'', dodao je Tomislav.

Kumovi dobre zabave uvijek su nasmijani i puni energije, ali iza osmijeha katkad se kriju i teži trenuci. Ipak, čim se popnu na pozornicu, sve nestaje.''Imali smo jedan nastup i taj dan mi je bio baš ono koma, katastrofa, čak sam plakala prije svirke. Ali ono, mislim, moram se spremiti, moram ići, ono vrijeme je. Znam da su mama i seka išle na taj nastup isto i ono vozile me, i ja još u autu katastrofa. I dođemo tamo i sad ono za 20 minuta je nastup i ja na bini super sve. I dobro pa su one bile - dobro, kaj ti se desilo'', govori Elena.Zahvaljujući imenu, Kumovi su se više puta našli u urnebesnim situacijama. Kako dijele ime sa serijom koju Hrvati obožavaju, tako uživaju čitajući poruke zbunjenih obožavatelja.''Znaju nama slati, na naše stranice, na društvene mreže upite o seriji, kao zovu jer misle da zovu nekog iz te serije i onda kao ono joj pa kad će nova sezona, koliko još ima sezona, koliko će još biti epizoda. Znali su nas čak i označiti, ono utagirati'', priča nam Elena.

Novom pjesmom najavljuju i treći album, na kojem će biti za svakog ponešto, a do tada obećavaju kako će i dalje svaku feštu dobro začiniti i dignuti sve na noge.

