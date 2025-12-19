Od prepirki do smijeha: Donosimo najbolje od žirija Supertalenta ove sezone!

Veliko finale 12. sezone Supertalenta očekuje nas ove nedjelje, a Arena Zagreb postat će najveći i najimpresivniji studio u zemlji. Osam izvanrednih kandidata borit će se za prestižnu titulu najtalentiranijeg, a najsočnije trenutke žirija ove sezone pogledajte u idućem prilogu.

Dok kandidati daju sve od sebe na pozornici, za stolom žirija ne nedostaje smijeha, dobacivanja i međusobnih podbadanja. Supertalent je i ove sezone pokazao da dobra zabava počinje upravo u žiriju.

Sezona je također bila puna emocija, iznenađenja i velikih nastupa, ali i trenutaka kada žiri postane pravi mali show za sebe.

U nastavku pogledajte highlight scene koje su obilježile sezonu, ali i kako je naš žiri opisao posebne trenutke koje su gledatelji pratili svaku nedjelju.

Prvi put u povijesti Supertalenta Hrvatska će imati finale kakvo još nije vidjela. Osam kandidata, žiri i cijela ekipa sele se na najveću pozornicu – onu u Areni Zagreb. Ne propustite spektakularno finale ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV. Ulaznica ima još malo, a potražite ih na stranicama Eventima.

