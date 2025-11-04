Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''

Više od tri desetljeća karijere, nebrojeni hitovi i prepoznatljiva čakavština - Alen Vitasović vraća se na veliku pozoicu. Uoči koncerta, u emotivnom razgovoru s Markom Štefancem za IN magazin, otkrio je koliko mu taj povratak znači te kako danas gleda na svoje uspone i padove.

Više od tri desetljeća karijere, hitovi koji su obilježili generacije i glazba koja nosi istarski identitet. Alen Vitasović, jedan od najprepoznatljivijih glasova Hrvatske, sljedeći tjedan vraća se na pozornicu Lisinskog.

''To je stvarno kruna karijere. To je jedan pokazatelj da karijera još postoji, da je Alen još živ i zdrav koliko može''.

Na velikom koncertu najavljuje presjek cijele karijere, s brojnim gostima. Inače, njegov glazbeni put počeo je još u djetinjstvu. Sa samo sedam godina svirao je na svadbama uz oca, a već s dvanaest osnovao je svoj prvi bend - grupu Lada.

''Ja sam maštao i htio sam da se nešto dogodi, ali ne nekakav Lisinski ili televizija. Nije mi palo na pamet da jedan mali dečko sa sela nešto ostvari. Bilo je puno rada, puno truda, nije to preko noći došlo. Sve je bilo jako skromno, nisam imao nekoga da me gura''.

Upravo ga je pjesma 'Ne moren bež nje' lansirala u zvijezde i donijela mu status ikone. Popularnost je, kaže, došla iznenada.

''Da, dogodilo se preko noći, nisam bio spreman na tako naglu popularnost, bilo mi je stvarno teško i nisam mislio da ću se moći nositi s time, ali vidite da se još uvijek nekako držim. Utjecalo je na mene, na moj privatni život. Na sve, promijenilo me puno''.

Svoje slabosti nikada nije skrivao. O borbi s alkoholom danas govori otvoreno, svjestan da je to bilo jedno od najtežih poglavlja u njegovu životu.

''Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizma, da sam možda neki put nenamjerno povrijedio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno govoriti o tom alkoholizmu, jer alkohol je jako meni, uništio mi je pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebao sam dati više nekim ljudima koji su to zaslužili''.

Alen iskreno progovara i o emocijama. Nakon emotivne objave na društvenoj mreži o bivšoj supruzi, kaže, pomirenje nije na vidiku, ali poštovanje i zahvalnost ostaju.

''Neće biti pomirenja, nismo se ni posvađali daleko od toga, nego žao mi je opet. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena, spasila mi par puta čak i život''.



Nakon svih ljubavnih iskustava, vjeruje li u ljubav i dalje?



''Da! Vjerujem u ljubav u dvoje, konzervativac sam, da, želim imati ženu i samo nju, u dvoje''.

U posljednje vrijeme šuška se da je vezi s političarkom Katarinom Peović, s kojom se često druži, a upravo ona mu je bila gošća iznenađenja na koncertu održanom u listopadu prošle godine.

''Katarina je jedna od najboljih ljudi što sam upoznao u životu i jedan moj možda najveći prijatelj trenutno, velika mi je podrška i prijatelji smo i ništa više od toga. Suradnici, sad ćemo snimiti pjesmu i spot''.

Nakon svih životnih poglavlja, Alen se vraća glazbi koja liječi i spaja. U novoj, dirljivoj baladi 'Pušti me da te volin' s Tatianom Giorgi donosi iskren i emotivan duet.

''Trebao mi je duet i sjetio sam se nje. Divna žena, ima prekrasan anđeoski glas'', kaže.

Alen je i ovim duetom dokazao da prave emocije i dobra pjesma nikad ne zastare.

