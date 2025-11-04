Što je to zajedničko Goranu Ivaniševiću, Anici Kovač, Goranu Bogdanu i Martinu Sinkoviću?

Goran Ivanišević, Blanka Vlašić, Anica Kovač, Martin Sinković - svima im je zajedničko to što su glumili u videospotovima za pjesme naših poznatih glazbenika. Tko je koga i zašto izabrao za glavnu ulogu, donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Bivša košarkašica Antonija Mišura bila je glavna glumica u videospotu za Jolinu pjesmu Shakespeare.

''Kad sam je nazvao, odmah je rekla pošalji mi pjesmu, kad je čula pjesmu, rekla je Jole kad si ti u pitanju nema problema, pa ću je čak probati iskoristiti za još koji spot'', govori Joško Čagalj Jole.

''Ja Jolu ne znam od jučer, mi se znamo već duže vrijeme i sve, tako da mi je to bilo zanimljivo i s guštom sam prihvatila'', dodala je Antonija Mišura.

I nije ona prva sportašica koja je pojavljuje u nekom spotu. Glumica je nakratko bila i Sandra Perković za splitsku grupu Best.

"Sandra Perković je naš veliki veliki fan, odnosno i mi smo fanovi nje. Upoznali smo se na jednom vjenčanju prije par godina i dogodila se ljubav za koju nikad niste čuli", objasnio je Ante Barić iz grupe Best.

Je li Martin Sinković jednako dobar u glumi kao u veslanju, pokazao je u spotu klape Rišpet, u kojem su glavne zvijezde on i supruga Manuela.

''Meni je ovo stvarno novo iskustvo, jako mi je bilo drago,odmah sam rekao da bih volio nešto novo i super.'', komentirao je Martin Sinković.

''Zaista nam je veliki gušt da su tu. Ja sam im maloprije rekao hvala vam puno što ste došli i što ćete biti u novom spotu Rišpeta. Oni su rekli ne, mi volimo Rišpet, hvala vama što ste nas zvali. Zaista divni, normalni, dragi ljudi.'', izjavio je Pero Kozomara.

Rišeptovcima se u videospotu prije desetak godina pridružila Blanka Vlašić, a lani su angažirali Anicu Kovač i njezine dvije kćeri.



a''Ja sam njemu rekla ako ćemo stvoriti priču, možemo napraviti da ja tu pjesmu pjevam njoj. Htjela sam da bude nešto autentično.'', izjavila je Anica Kovač.

Ženu iz snova Mate Bulića glumila je Marijana Mikulić u njegovoj pjesmi "I ja sam čovjek".

''Nisamo dosad ništa surađivali, imamo

neke zajedničke prijatelje, ali smo se tek sad upoznali. Zapravo je Mate sam mene nazvao da mu uopće budem u spotu i to mi je bilo jako simpatično, ni taj dio nije prepustio menadžeru ili nekom, prvo je on htio mene osobno pitati i to mi je bilo nešto što me kupilo na prvu. Jako je neposredan, pristupačan, normalan'', opisala ga je Marijana Mikulić.

Glumica Nataša Janjić imala je samo 17 godina kad se pojavila u videospotu za pjesmu "Zastave" grupe Parni Valjak.

Nina Badrić dodijelila je glavnu ulogu u videspotu za svoje pjesme najprije jednom Goranu Ivaniševiću 2007. godine, a sedam godina kasnije drugom Goranu - Bogdanu. Kasnije se morala čak i braniti od tračeva da su u vezi.

Glumci, sportaši, pa čak i članovi obitelji - našim glazbenicama ideja ne nedostaje kad treba pjesmu spojiti s videom.

