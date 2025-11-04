Prisjećamo se legendarnog Kiće: Hoduek je njegovu pjesmu pretvorio u neočekivani duet!

Poznata pjesma, ali drugi vokal. Jacques Houdek je, iz poštovanja prema legendranom Krunoslavu Slabincu, obradio njegov hit Nije nam bilo suđeno. U kakvom sjećanju mu je ostao Kićo te zašto je ova pjesma postala duet, pjevač je ispričao našoj Jeleni Prpoš za IN magazin.

Napisao ju je u 80-im godinama prošlog stoljeća. Izvodio ju je strastveno i emotivno, kako samo on zna. Nije nam bilo suđeno, pjesma je koja je Krunoslavu Kići Slabincu donijela pobjedu na Zagrebačkom festivalu prije 38 godina. A sada je zaživjela i u potpuno drugom ruhu, ali jednako snažna i srčana.

''Moj iskon je rekao, obožavam ovu pjesmu, moram to obraditi, moram joj dati drugu šansu da zasja. Kićo jako nedostaje sceni. Njegova glazba, njegov glas, njegov humor, njegova sveobuhvata od života, koja bi svaku prostoriju ispunila dušom. Jako mi fali, jako mi fali'', govori Jacques.



Svojevrstan je ovo i poklon njegovim obožavateljima, svim onima koji jednako poput Jacquesa vole Kićine pjesme i štuju njegovu ostavštinu.



''Ja imam tu sreću da mogu reći da je Kićo bio moj prijatelj i da smo se znali, da smo se čutili na onoj jednoj pravoj, realnoj, istinskoj prijateljskoj niti. On je za mene bio apsolutna pjevačina s velikim P. Mslim da bi on ovu priču i tekako odobrio'', govori Houdek.



A kako bi ova priča bila potpuna, nedostajao je ženski vokal. No prava je istina kako ova mlada pjevačica nije u glazbeni studio došla snimiti tek prateće vokale.



''Nisam mogao spavat noćas. Jedva čekam da joj otkrijemo pravu istinu zašto smo ovdje. Malo smo te prevarili. Ovo ti je duet'', objasnio joj je Jacques.

''Baš sam preplavljena emocijama jer meni je već bila velika čast pjevati back vokale i već sam kod kuće plakala i jučer kad smo se čuli jer ne mogu vjerovat da se meni ovo događa, nisam očekivala i mislim da ću dobiti infarkt'', izjavila je Erika kad joj je Jacques sve objasnio.



''Ja sam u onoj skupini ljudi koji podržavaju mlade. Nekad su to mladi opravdali, nekad nisu, ali ja znam da sam ja dao sve od sebe'', govori Houdek.



''Pošto je on najveći glazbeni uzor i stvarno mi je ono najveći idol. I tako da sam se uvijek bojala kao malo njegove neke kritike ili nečega, ali stvarno mogu reći da je predivna osoba. Jako topla osoba, jako draga i stvarno ima odličan savjet. To smo vježbali sve'', govori Erika.



Na Kićinu prvu obljetnicu smrti, Jacques je već obradio pjesmu Otišo je s mirisima jutra, a sada ususret petoj, i ovu, za koju je oduvijek smatrao kako bi mogla biti i duet.

''Samo je pitanje bilo naći pravu partnericu, a to je mogla biti bilo koja od mojih kolegica, velikih diva, ali ja sam osjetio i godinama mi tu tinja Erika kao jedna cura koja nije dobila svoju priliku još. koja voli glazbu iznad svega'', govori Houdek.



Uz to, Erika je i Kićina Osječanka, što je svemu dalo dodatnu težinu.



Erika se sa Jacquesom dosad susretala na različitim festivalima, gdje je on i zamijetio njezin glas, a u sjećanju joj je ostao i prvi njegov koncert na kojem je bila kao destogodišnja djevojčica.



''I onda si ti pogledao i okrenuo se prema meni i rekao hej pa ti imaš istu kapu kao ja. I ja sam došla kući, ja sam deset dana pričala o tome. On je mene vidio, on je mene doživio'', govori Erika.



Pravi doživljaj svima onima koji uživaju u glazbi, nada se ovaj dvojac, bit će i ova obrada, kada dobije i svoju finalnu verziju. Verziju koja će uz knjigu o Kićinu životu i ulicu koju će Kićo dobiti u svojem Osijeku, biti svojevrstan omage ovom velikom glazbeniku, koji nikad neće biti zaboravljen.

