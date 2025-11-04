Pretraži
Saša Kovačević otkrio planove za vjenčanje: "To je naša zajednička želja!"

Piše I.G., Danas @ 17:17 Celebrity komentari
Saša Kovačević i Zorana Tasovac Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Saša Kovačević/Instagram

Saša Kovačević zaručio se sa Zoranom Tasovac i najavio intimno vjenčanje koje bi se moglo dogoditi već ove godine.

Rijetko javno pojavljivanje Mary-Kate i Ashley Olsen
glumačke zvijezde
Vrlo rijedak istup nekoć najpoznatijih blizanki Hollywooda, danas su vlasnice milijunskog biznisa!
Tko je komu glumio u videospotu? Ivanišević Nini Badrić, Sinković Rišpetu!
jedno ih veže!
Što je to zajedničko Goranu Ivaniševiću, Anici Kovač, Goranu Bogdanu i Martinu Sinkoviću?
Prisjećamo se legendarnog Kiće: Jacques Hoduek njegovu pjesmu pretvorio u neočekivani duet!
iznenađenje za obožavateljicu
Prisjećamo se legendarnog Kiće: Hoduek je njegovu pjesmu pretvorio u neočekivani duet!
Pamela Ramljak javno se pobunila zbog školskog pitanja svog sina
što vi mislite?
"Kakve su ovo idiotarije?" Naša pjevačica zgrožena pitanjem u školskoj zadaći svog sina
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
vijesti
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Gusti crni dim nad Svetom Nedeljom: Izbio požar u skladištu
Buktinja
VIDEO/FOTO Veliki požar kraj Zagreba, građanima stižu poruke: "Zatvorite prozore..."
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
show
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Meme
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Urnebesno
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
Nevjerojatno otkriće
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
sport
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
pala je odluka
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
Aleksandar Zorić oglasio se na društvenim mrežama nakon kontroverznog poraza Ante Delije u UFC-u
TKO JE PREKRŠIO PRAVILA?
Sudac broj 1 u regiji o skandalu UFC-a s Delijom: Evo tko je u pravu
tv
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
MasterChef: Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
NAPETO!
Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
MasterChef: Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
DVIJE STRANE
Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
novac
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Nije im prvi put
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
lifestyle
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
Stiže Dabrov mjesec u znaku bika
Trebate je čuti
Studeni nam donosi jedan od najintenzivnijih nebeskih trenutaka, njegova je poruka moćna
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
