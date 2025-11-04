Saša Kovačević otkrio planove za vjenčanje: "To je naša zajednička želja!"

Saša Kovačević zaručio se sa Zoranom Tasovac i najavio intimno vjenčanje koje bi se moglo dogoditi već ove godine.

Saša Kovačević, jedan od najpoznatijih regionalnih izvođača balada, proslavit će 20 godina karijere velikim koncertom u beogradskom Sava Centru. No, osim glazbenih uspjeha, jesen mu je donijela i važan privatni trenutak – zaručio se sa Zoranom Tasovac, svojom dugogodišnjom partnericom.

Vijest o zarukama objavio je krajem listopada na Instagramu, a u intervjuima je otkrio i simpatične detalje ne tako klasične prosidbe.

Saša Kovačević zaručio partnericu - 2 Foto: Saša Kovačević/Instagram

"Prosidba nije ni bila toliko romantična uživo, jer moj brat ima takvu situaciju sa želucem, kad god se uzbudi, on jako kašlje, a između ostalog, on je bio jedan od glavnih aktera cijelog događaja. On je toliko kašljao da ju ja nisam ni mogao pitati želi li se udati za mene. To je nama bila ekstremno duhovito."

Pjevač ističe i da nije imao tremu.

"Nemam tremu jer znam da je Zorana žena mog života, to je čin koji sam ja mogao napraviti i u prvih par meseci."

Prsten je odabrao sam, a u planiranju prosidbe pomogla je i Zoranina kći Iskra, koja je, unatoč uzbuđenju, uspjela sačuvati tajnu do kraja.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 2 Foto: Saša Kovačević/Instagram

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 1 Foto: Saša Kovačević/Instagram

Kad je riječ o vjenčanju, par se slaže da žele nešto skromno i osobno.

"Planiramo intimno vjenčanje, to je naša zajednička želja. Ako bi Zorana htjela veliko slavlje, naravno da bih pristao, ali oboje sanjamo nešto mirnije u krugu obitelji i najbližih, možda na egzotičnoj lokaciji ili u Italiji", rekao je u razgovoru za Blic.

Saša Kovačević na Krku - 2 Foto: PR

Iako još ne otkriva previše, Kovačević naznačuje da bi svadba mogla biti vrlo skoro.

Zorana Tasovac, Sasa Kovačević Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

"Moguće je da će se svadba dogoditi ove godine. Eto, sada sam rekao, pa da zatvorimo tu temu. Sprema se nešto lijepo svakako, ali ne bih o detaljima."

Njihova ljubav poslužila je i kao inspiracija za novu pjesmu "Romeo", kojom Saša ulazi u novu fazu privatnog i profesionalnog života.

