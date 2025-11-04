Zašto se princ William bos valjao po pijesku u Brazilu?

Princ William osvojio je Brazilce iskrenošću i sportskim duhom, bos zaigrao odbojku s djecom na Copacabani i oduševio sve prisutne.

Prvi dan princa Williama u Brazilu obilježila je ne samo briga za okoliš, zbog koje je i doputovao u Rio de Janeiro, već i srčano sudjelovanje u sportskim aktivnostima koje su izmamile osmijehe na lica mnogih.

Princ William - 5 Foto: Profimedia

Posjet legendarnim lokacijama poput Maracane i Copacabane postao je mnogo više od protokolarne obaveze. Naime, na slavnoj plaži Copacabani, nasljednik britanske krune opustio se uz djecu i okušao u najdražem sportu Brazilaca – odbojci na pijesku. Bosonog, pun entuzijazma i bez imalo zadrške, pridružio se mladim sportašima iz Instituta Levante, kojeg vodi brazilska olimpijka Carolina Solberg.

Princ William - 3 Foto: Profimedia

Princ William - 2 Foto: Profimedia

Prije nego što je zaigrao, u šali je zamolio: "Budite blagi prema meni."

Princ se nije ustručavao skakati i bacati po pijesku, a olimpijka Solberg nije skrivala oduševljenje.

Princ William - 4 Foto: Profimedia

"Visok je. Može smečirati, itekako može. Mislim da bi mogao biti stvarno dobar ako bi više vježbao. On je tako nježna osoba i pokazao je dobrotu prema svima."

Posebno joj je značilo što je princ svojim dolaskom dao podršku njezinoj školi.

"Nevjerojatno je. Nikada nisam očekivala ovakvo iznenađenje, primiti poziv da budem dio ovoga. To je nevjerojatna čast i zadovoljstvo, a bilo je zabavno i vidjeti ga kako igra moj sport."

