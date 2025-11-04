Fotka zvijezde Malcolma u sredini i njegova sina izazvala niz reakcija na Instagramu!

Frankie Muniz dirnuo je obožavatelje objavom sa sinom, pokazavši koliko uživa u očinstvu i životu izvan Hollywooda.

Zvijezda kultne serije Malcolm u sredini, Frankie Muniz, raznježio je obožavatelje novom objavom na Instagramu. Glumac i bivši dječji superstar podijelio je rijetki obiteljski trenutak sa svojim sinom, uz poruku koja otkriva koliko mu očinstvo znači.

"Rezbarimo bundeve s mojim malim čovjekom prije nego što krenem na posljednju utrku sezone. Volim svog frajera", napisao je Muniz ispod fotografije na kojoj s dječakom izrađuje lampione od bundeva, jasno pokazujući koliko uživa u očinskoj ulozi i jednostavnim trenucima sa svojim sinom.

Muniz se posljednjih godina povukao iz glume i posvetio obitelji i karijeri u automobilizmu, no obožavatelji ga i dalje vjerno prate, osobito kad zaviri u privatni život, kao što je to učinio sada.

Fotografija oca i sina u opuštenom, domaćem okruženju izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija i komentara, uz poruke podrške i oduševljenja što je Frankie pronašao sreću izvan Hollywooda.

