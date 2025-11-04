Legendu ženskog tenisa priznanje veze s drugom ženom koštalo je karijere

Nekada najbolja svjetska tenisačica Billie Jean King na vrhuncu slave se morala boriti s velikim skandalom ucjene.
Billie Jean King nije bila samo tenisačica. Bila je revolucija u suknji, pionirka koja je istovremeno borila mečeve na terenu i društvene bitke izvan njega. Njezina priča nije samo sportska – to je priča o hrabrosti, jednakosti, ljubavi i ponovnom pronalasku sebe.
Rođena kao Billie Jen Moffitt 22. studenog 1943., već kao dijete pokazivala je natjecateljski duh – najprije u softballu, a zatim, od desete godine, u tenisu.
Svoj prvi reket kupila je novcem koji je sama zaradila, a ubrzo je postalo jasno da ima neslomljivu volju i prirodni osjećaj za igru. Do svoje 16. godine već je bila među najboljim mladim igračicama u SAD-u, a 1961. osvaja svoj prvi Wimbledon u konkurenciji parova s Karen Hantze Susman, čime započinje legenda.
Tijekom 1960-ih i 1970-ih Billie Jean King postala je jedna od najboljih tenisačica svih vremena. Osvojila je 39 Grand Slam titula – od čega 12 u singlu, 16 u parovima i 11 u mješovitim parovima. Najveće uspjehe ostvarila je na Wimbledonu, koji je osvojila šest puta, a u povijest je ušla i kao osnivačica ženske profesionalne teniske lige (WTA) 1973. godine, otvorivši vrata generacijama žena koje su nakon nje mogle zarađivati dostojanstveno i ravnopravno s muškarcima.
Također je postala globalno poznata nakon čuvenog meča "Battle of the Sexes" protiv Bobbyja Riggsa, u kojem je 1973. pobijedila svog muškog protivnika i simbolično dokazala da žene u sportu mogu biti jednako snažne, talentirane i uzbudljive. U to vrijeme Billie Jean je bila udana za Larryja Kinga, menadžera i aktivista s kojim je bila od 1965. do 1987. godine, no već u prvim godinama braka shvatila je da je naklonjenija ženama.
Godine 1971. je započela aferu sa svojom tajnicom Marilyn Barnett, koja je živjela u njezinoj kući u Malibuu. Nakon prekida 1979., tražila je od Barnett da se iseli, što je ova odbijala. Umjesto toga, prijetila joj je da će objaviti sve dokaze o njihovoj aferi.
Nakon pokušaja samoubojstva, kada je skočila s balkona kuće što ju je učinilo paraplegičarkom, Barnett je tužila King za pola njezine zarade i kuću u Malibuu, tvrdeći kako ima pravo zbog života u izvanbračnom partnerstvu. Ovo je pokenulo lavinu koja će njezinu karijeru izokrenuti.
U samo nekoliko sati novinarske ekipe zauzele su položaje ispred vile, okruživši je sa svih strana, telefon nije prestajao zvoniti, a sponzori tražili strategiju izlaska iz krize. Usprkos tome što su je nagovarali da optuži Barnett za laži i ucjenu, odlučila je za istinu.
"Da, bila sam u vezi s Marilyn Barnett", izjavila je na konferenciji za novinare na kojoj su je bombardirali s intimnim pitanjima, a sponzori su joj polako otkazivali ugovore. U niti 48 sati izgubila je oko dva milijuna dolara, što danas iznosi oko 7 milijuna dolara. Od najtraženije američke sportašice i ikone postala je nezaposlena osoba i "persona non grata", a na terenima joj je postalo neugodno. Usprkos tome, s Larryjem je ostala u braku do 1987. godine, iste one kada je iz ormara izašla njezina kolegica Martina Navratilova.
"Da, možemo preživjeti čak i ako budemo iskreni. Nećemo iz toga izaći nepovrijeđeni, i platit ćemo cijenu, ali preživjet ćemo", bilo je mišljenje King i ostalih LGBTQ+ sportaša na Navratilovu.
Nakon najtežeg razdoblja u karijeri, Billie Jean King se ponovno izdignula, ne kao samo sportašica, nego i aktivistica za ženska i LGBTQ+ prava. Osnovala je Women’s Sports Foundation, borila se za jednake plaće u sportu i pomogla stvoriti platformu za generacije sportašica koje su dolazile iza nje.
Od 1987., iste one kada je ušla u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, u vezi je s bivšom tenisačicom i profesoricom Ilanom Kloss, s kojom i danas živi u New Yorku. Par se vjenčao 2018. godine nakon više od tri desetljeća zajedničkog života.
Billie Jean King uskoro će proslaviti 82 godine i i dalje je aktivna u sportskom i društvenom životu. Dom US Opena nosi njezino ime, njoj u čast je preimenovano i natjecanje ženskih teniskih reprezentacija FED Cup, često drži govore o jednakosti i mentorira mlade sportašice i sudjeluje u humanitarnim projektima.
Billie Jean King nije bila samo šampionka tenisa — bila je šampionka promjena. Od djevojke koja je sanjala o reketu do žene koja je rušila barijere, izgubila sve i ponovno pronašla snagu, njezina priča ostaje simbol borbe za jednakost, ljubav i autentičnost.
