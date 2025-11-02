Znate li tko je ovo? Zbog ovog igrača žene mijenjaju mišljenje o opasnom sportu!

27-godišnji Justin Herbert, quarterback Los Angeles Chargersa, jedan je od novih lica NFL-a zbog kojeg se bilježi rast navijačica američkog nogometa.

Američki nogomet posljednje dvije godine bilježi porast broja navijačica. Prema anketi objavljenoj početkom nove sezone, žene čine čak 47 posto navijača ovog sporta, a tom porastu su pomogli i oku ugodni igrači.

Ovaj sport zadnjih godina dobiva novo lice u liku Justina Herberta, quarterbacka Los Angeles Chargersa, koji je u vrlo kratkom vremenu postao jedna od najvećih mladih zvijezda lige.

Rođen 1998. u Eugeneu u Oregonu, Herbert je odrastao u sportski orijentiranoj obitelji. Njegov otac Mark igrao je američki nogomet i atletiku na Sveučilištu Montana, dok mu je djed bio ugledni sportaš i trener.

On nije jedini sportaš iz svoje obitelji u NFL-u. Osim roditelja, ima dvojicu braće koji su također uspješni sportaši: Mitchella, koji je igrao na sveučilištu Montana, i Patricka, koji trenutno igra na poziciji tight enda u ekipi Jacksonville Jaguars. Osim impresivnih sportskih postignuća, Herbert sve češće privlači pažnju i izvan terena – svojom skromnošću, inteligencijom i, naravno, šarmom koji ne prolazi nezapaženo.

Nije iznenađenje da je Justin od malih nogu pokazivao talent i ljubav prema sportu — uz nogomet, isticao se i u bejzbolu te košarci.

Njegov san bio je igrati za lokalni tim Oregon Ducks, a taj se san ostvario 2016. godine kada je dobio priliku postati quarterback na sveučilištu koje je pratio od djetinjstva. U četiri godine istaknuo se kao jedan od najpreciznijih i najpametnijih igrača NCAA lige, a 2019. je predvodio Ducks do pobjede u Rose Bowlu, gdje je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP).

Na NFL draftu 2020. godine, Herbert je izabran kao šesti izbor od strane Los Angeles Chargersa. Prvotno je bio zamišljen kao zamjena i učenik iskusnijeg quarterbacka Tyroda Taylora, od kojeg je trebao polako učiti sistem i ritam NFL-a, no sudbina je imala drugačije planove.

Zbog neplanirane ozljede Taylora prije druge utakmice sezone, Herbert je iznenada ubacio u igru kao starter. Njegov debi bio je spektakularan: s lakoćom je čitao obranu, pokazao smirenost i preciznost, te je odmah zadobio povjerenje trenera i suigrača. Od tada više nije sišao s pozicije startnog quarterbacka.





Već u rookie sezoni postavio je nekoliko rekorda, uključujući onaj za najviše touchdown dodavanja (31) u prvoj sezoni jednog rookieja u povijesti NFL-a. Njegov stil igre – kombinacija inteligentnog čitanja situacija, jakog i preciznog pasa te smirenosti pod pritiskom – učinio ga je jednim od najuzbudljivijih igrača današnjice, a njegova ozbiljnost i radna etika ubrzo su postali legendarni. Poznat je po tome da sate provodi analizirajući snimke utakmica, a rijetko kada istupa u javnosti osim kad to zahtijeva profesionalna obveza.

Unatoč globalnoj slavi, Herbert je poznat po svojoj skromnosti — živi mirno, izbjegava svjetla reflektora i rijetko dijeli privatne detalje na društvenim mrežama. U više je navrata izjavio da mu je "obitelj najveća podrška i najbolji prijatelj".

Osim što briljira na terenu, Herbert je postao i prava NFL zvijezda među obožavateljicama. Njegova kombinacija sportskog talenta, visine (196 cm), svijetlih očiju i dječačkog osmijeha osigurala mu je vojsku obožavateljica na društvenim mrežama. Međutim, odnedavno je njegovo srce rezervirano samo za jednu osobu, a to je mladu glazbenu zvijezdu Madison Beer, s kojom je prvi put viđen u kolovozu. Nedavno je postao viralan trenutak s košarkaške utakmice LA Lakersa, kad je Herbert spriječio jednu loptu da udari Beer u lice.

Justin Herbert saved the day by protecting Madison Beer from a loose ball at the Lakers game 🥹❤️ pic.twitter.com/CIL05wMYlT — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2025

Ono što ga izdvaja od tipičnih sportskih zvijezda je njegov skromni, pomalo sramežljivi karakter. Umjesto glamura i partijanja, Herbert radije provodi slobodno vrijeme s obitelji, igra videoigre ili surfanjem, što ga čini još simpatičnijim javnosti. Da ima široko polje interesa, pokazuje i to da voli igrati šah, te da se čak konzultirao sa šahisticom Annom Cramling kako bi mu pomogla u poboljšanju.

Danas, s nekoliko sezona iza sebe, Justin Herbert je jedan od najperspektivnijih mladih quarterbackova u NFL-u. Njegov profesionalizam, sportski duh i nevjerojatna preciznost već su mu donijeli usporedbe s legendama poput Toma Bradyja i Peytona Manninga, a sa samo 27 godina već se smatra liderom generacije.

