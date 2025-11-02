Ronaldova Georgina podijelila prizor koji je raznježio milijune pratitelja

Zaručnica Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez objavila je simpatičnu fotografiju nogometaša i kćeri povodom Noći vještica.
Georgina Rodríguez, zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja prikazuje njezina partnera i njihovu kćerkicu Bellu Esmeraldu u simpatičnoj situaciji za Noć vještica.3 vijesti o kojima se priča potražnja je ogromna! Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu ne kriju sreću Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku okrenula je novi list Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
Na fotografiji, koja je prikupila gotovo tri milijuna lajkova, Ronaldo sjedi u elegantnom ambijentu njihova doma, dok mu mala Esmeralda, odjevena u ružičasti kompletić i s jezivom maskom na licu, prilazi i "plaši" ga, a on u čudu reagira široko otvorenih očiju.
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity William i Kate započeli novo poglavlje i poslali jasnu poruku o budućnosti obitelji
"Bella Esmeralda plaši tatu", napisala je u opisu simpatične fotografije.
Ova vesela scena pokazala je nježnu i razigranu stranu slavnog nogometaša, kojeg javnost inače najčešće viđa u ozbiljnom, sportskom kontekstu.
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram
U komentarima ispod objave fanovi su oduševljeno reagirali na Ronalda u ulozi brižnog oca, ističući koliko je prizor simpatičan i koliko se vidi povezanost između oca i kćeri.
Par se zaručio nakon gotovo deset godina veze te imaju dvije kćeri. Ronaldo je s nepoznatom ženom dobio Cristiana Ronalda jr, koji ima 15 godina, dok je preko surogat majke dobio još dvoje djece.
Kako je prodavačica u Guccijevom dućanu osvojila jednog od najboljih nogometaša svih vremena, pogledajte OVDJE.
Nedavno se u njega transformirala naša vizažistica Marina Mamić, a više o tome pročitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Majin Bloom uživa kao mali kralj, njegova reakcija na spa tretman mnoge će raznježiti!
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je dama širokog osmijeha sa špice? Na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi
Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
Pogledaji ovo Celebrity Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem