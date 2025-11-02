Ronaldova Georgina podijelila prizor koji je raznježio milijune pratitelja

Zaručnica Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez objavila je simpatičnu fotografiju nogometaša i kćeri povodom Noći vještica.

Georgina Rodríguez, zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja prikazuje njezina partnera i njihovu kćerkicu Bellu Esmeraldu u simpatičnoj situaciji za Noć vještica.

Na fotografiji, koja je prikupila gotovo tri milijuna lajkova, Ronaldo sjedi u elegantnom ambijentu njihova doma, dok mu mala Esmeralda, odjevena u ružičasti kompletić i s jezivom maskom na licu, prilazi i "plaši" ga, a on u čudu reagira široko otvorenih očiju.

"Bella Esmeralda plaši tatu", napisala je u opisu simpatične fotografije.

Ova vesela scena pokazala je nježnu i razigranu stranu slavnog nogometaša, kojeg javnost inače najčešće viđa u ozbiljnom, sportskom kontekstu.

U komentarima ispod objave fanovi su oduševljeno reagirali na Ronalda u ulozi brižnog oca, ističući koliko je prizor simpatičan i koliko se vidi povezanost između oca i kćeri.

Par se zaručio nakon gotovo deset godina veze te imaju dvije kćeri. Ronaldo je s nepoznatom ženom dobio Cristiana Ronalda jr, koji ima 15 godina, dok je preko surogat majke dobio još dvoje djece.

