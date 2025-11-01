Tko je dama širokog osmijeha sa špice? Na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi

U kožnoj jakni i crnim tajicama, Andrea Solomun je spojila stil i funkcionalnost s dozom samopouzdanja.

Prva subota u studenom i sunčano vrijeme izmamili su brojne poznate Hrvate na šetnju popularnom zagrebačkom špicom, gdje su ih snimili i naši fotografi.

Među poznatim licima posebno se istaknula i Andrea Solomun, a znate li tko je ona?

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Naime, na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi. Na njezinoj službenoj web stranici stoji da je ona bivša profesionalna balerina, koreografkinja, a danas je trenerica, fitness stručnjakinja te certificirana nutricionistkinja.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

''Fokus u svojim 30-ima usmjerila sam sa kreativnog, estetskog, tjelesnog i arhitektonskog na biomehaniku i performans tijela s ciljem optimizacije vlastitog i tuđeg generalnog zdravlja, kako bi potaknula ljude da poduzmu napore usmjerene na stvaranje upravo njihovog optimalnog tijela'', stoji na njezinoj web stranici.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler/Cropix

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Vlasnica je i teretane Andrea’s Room koja je namijenjena samo ženama te je riječ o prostoru osmišljenom za cjelovitu brigu o tijelu.

Ova dama širokog osmijeha i brutalno isklesanih mišića ima 41 godinu.

