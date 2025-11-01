Preminuo legendarni TV detektiv i zlikovac iz Bonda, izgubio je bitku s teškom bolesti

Uloge francusko-tursko glumca ostavile su neizbrisiv trag u svijetu filma.

Jedan od najprepoznatljivijih glumaca europske i svjetske scene, Tchéky Karyo, preminuo je nakon borbe s karcinomom, potvrdila je njegova obitelj, piše Daily Mail. Imao je 72 godine.

Rođen u Istanbulu, a odrastao u Parizu, Karyo je tijekom karijere dugog gotovo četiri desetljeća ostvario brojne uloge koje su ga svrstale među najcjenjenije glumce svoje generacije.

Tchéky Karyo Foto: Profimedia

Najveću medijsku vidljivost stekao je početkom 90-ih kada je dobio ulogu u kultnom filmu ''La Femme Nikita'' redatelja Luca Bessona. Bio je to trenutak koji mu je otvorio vrata međunarodne karijere i učvrstio status jednog od najprepoznatljivijih europskih glumaca u Hollywoodu.

Hrvatska publika pamtit će ga kao ruskog ministra obrane Dmitrija Miškina u filmu ''Zlatno oko'' (GoldenEye) iz serijala o Jamesu Bondu, te kao karizmatičnog detektiva Juliena Baptistea u hvaljenoj seriji ''Nestali'' (The Missing).

Upravo mu je ta uloga detektiva Baptistea, u seriji koja prati istragu nestanka dječaka tijekom obiteljskog odmora, donijela posebno mjesto u srcima gledatelja, a kasnije i spin-off serije.

Osim toga, Karyo je glumio i u brojnim drugim poznatim naslovima: Zločesti dečki (Bad Boys) Michaela Baya, 1492: Osvajanje raja (1492: Conquest of Paradise) Ridleyja Scotta, Ovisni o ljubavi (Addicted to Love) s Meg Ryan te Patriot (The Patriot) s Melom Gibsonom.

Njegova glumačka ostavština ostat će zapamćena po snažnim, kompleksnim i emotivnim ulogama koje su obilježile generacije gledatelja.

