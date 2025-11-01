Preminuo legendarni TV detektiv i zlikovac iz Bonda, izgubio je bitku s teškom bolesti

Uloge francusko-tursko glumca ostavile su neizbrisiv trag u svijetu filma.
Jedan od najprepoznatljivijih glumaca europske i svjetske scene, Tchéky Karyo, preminuo je nakon borbe s karcinomom, potvrdila je njegova obitelj, piše Daily Mail. Imao je 72 godine.
Rođen u Istanbulu, a odrastao u Parizu, Karyo je tijekom karijere dugog gotovo četiri desetljeća ostvario brojne uloge koje su ga svrstale među najcjenjenije glumce svoje generacije.
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Najveću medijsku vidljivost stekao je početkom 90-ih kada je dobio ulogu u kultnom filmu ''La Femme Nikita'' redatelja Luca Bessona. Bio je to trenutak koji mu je otvorio vrata međunarodne karijere i učvrstio status jednog od najprepoznatljivijih europskih glumaca u Hollywoodu.
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Hrvatska publika pamtit će ga kao ruskog ministra obrane Dmitrija Miškina u filmu ''Zlatno oko'' (GoldenEye) iz serijala o Jamesu Bondu, te kao karizmatičnog detektiva Juliena Baptistea u hvaljenoj seriji ''Nestali'' (The Missing).
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Upravo mu je ta uloga detektiva Baptistea, u seriji koja prati istragu nestanka dječaka tijekom obiteljskog odmora, donijela posebno mjesto u srcima gledatelja, a kasnije i spin-off serije.
Tchéky Karyo
Osim toga, Karyo je glumio i u brojnim drugim poznatim naslovima: Zločesti dečki (Bad Boys) Michaela Baya, 1492: Osvajanje raja (1492: Conquest of Paradise) Ridleyja Scotta, Ovisni o ljubavi (Addicted to Love) s Meg Ryan te Patriot (The Patriot) s Melom Gibsonom.
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Njegova glumačka ostavština ostat će zapamćena po snažnim, kompleksnim i emotivnim ulogama koje su obilježile generacije gledatelja.
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
