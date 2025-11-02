Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent

Ime Cass Elliot na prvu vam neće biti poznato, no iza njega se kriju hitovi šezdesetih koje i danas rado slušamo.

Glazbena scena je tijekom šezdesetih i sedamdesetih doživjela velike promjene, na što je utjecao i tadašnji pokret djece cvijeća. Produkt tog doba bila je i grupa The Mamas and the Papas, čija je članica bila Cass Elliot, jedna od najkarizmatičnijih pjevačica svog vremena.

Iako je njezin glas odjekivao pozornicama diljem svijeta, iza njezina osmijeha i neodoljive energije krila se životna priča puna borbi, prkosa, ljubavi i tragedije.

Rođena 1941. u Baltimoreu u obitelji srednje klase kao Ellen Naomi Cohen, od malih nogu se izdvajala po jakom karakteru, britkom duhu i ljubavi prema glazbi i kazalištu. Iako se često osjećala drugačijom zbog svog izgleda, Cass je bila iznimno samouvjerena i duhovita što će kasnije postati ključni dio njezina javnog imidža.

U srednjoj školi počela je koristiti ime Cass, za što joj je moguća inspiracija bila Peggy Cass, dok je Elliot kao prezime pridružila kasnije u spomen na preminulog prijatelja. Napustila je srednju netom uoči mature i preselila se u New York, odlučna da postane zvijezda.

Prije nego što je svijet upoznao njezin glas u The Mamas and the Papas, Cass je karijeru započela u kazalištu. Nastupala je u off-Broadway produkcijama poput "The Music Man" i "The Big 3". U isto vrijeme kada se počela razvijati američka folk glazbena scena, upoznala je Tima Rosea i Johna Browna, s kojim je počela pjevati u sastavu the Triumvirate. Nakon odlaska Browna i dolasku Jamesa Hendriksa, sastav se preimenovao u The Big 3. Kasnije je surađivala i s bendom The Mugwumps, gdje je surađivala s budućim članovima The Mamas and the Papas.

Zanimljivo, upravo se iz tog folk miljea rodila ideja za novi glazbeni pravac koji će uskoro osvojiti svijet – kalifornijski folk-rock zvuk.

Godine 1965., Cass se pridružuje grupi koju su činili John Phillips, Michelle Phillips i Denny Doherty – i rađa se The Mamas and the Papas.Njezin moćan alt i topli vokal odmah su postali zaštitni znak benda. Zajedno su stvorili brojne bezvremenske hitove, uključujući: California Dreamin’", "Monday, Monday", "Dedicated to the One I Love" i "Dream a Little Dream of Me", koja će kasnije postati Cassin najveći solo hit.

Cass je bila jedina članica koja nije bila u romantičnoj vezi s nekim iz benda, ali je bila njihovo emocionalno središte – često smirivala sukobe, a istodobno bila najiskrenija i najveselija članica. Cass Elliot bila je poznata po zaraznom smijehu, iskrenosti i duhovitosti. Unatoč tadašnjim standardima ljepote, nikad nije dopustila da je društvene predrasude ograniče – nosila je svoje tijelo s ponosom i postala ikona samopouzdanja i autentičnosti. Mnogi je pamte kao ženu koja je prva razbila stereotipe o ženskim izvođačicama u muškom glazbenom svijetu šezdesetih.

Iz ovog vremena bilježi se i nestvarna priča oko njezinog suđenja jer je iz hotelske sobe u Londonu ukrala plahte s kreveta. Iako je isprva odbila optužbe, a odvjetništvo odbacilo optužbe, bend je mora otkazati koncert. Kada se vratila u London, otkrila je kako je uzela dvije plahte s kreveta jer "su joj se svidjele", no zbog tretmana policije je odlučila šutiti.

Nakon raspada The Mamas and the Papas 1968., Cass je započela solo karijeru i ubrzo ostvarila uspjeh, no iza scene borila se s nesigurnostima i ovisnostima o drogama i hrani. Tijekom sedamdesetih pokušavala je promijeniti imidž i biti prihvaćena kao ozbiljna pjevačica izvan okvira bivšeg benda, no njezino zdravlje i emocionalni pritisak često su je sputavali.

Cass je pet godina bila udana za Jamesa Hendricksa, no taj brak nije nikad konzumirala. Jedini razlog zašto su išli pred matičara je bila Hendricksovo izbjegavanje odlaska u rat. Za vrijeme ovog braka je rodila kćer Owen Vanessu Elliot-Kugell, čijeg oca nikad nije javno identificirala. Tek 2008. godine otkriveno je kako je Owenin biološki otac Chuck Day, koji je surađivao s The Mamas and the Papas kao basist.

Svoj zadnji dan provela je na proslavi 31. rođendana Micka Jaggera, no na njoj je često krvarila iz nosa, kašljala i imala problema s disanjem. Nešto kasnije je otišla na zabavu novinara Jacka Martina, no onima s kojima se družila je rekla kako se osjeća iscrpljenja. Napustila je zabavu uz izliku da se ide naspavati, no iz tog spavanja se nije nikad nije probudila. Nedostajalo joj je samo dva mjeseca do 33. rođendana, a kao službeni uzrok smrti je naveden infarkt za vrijeme spavanja. Nije imala narkotike u tijelu, a jedno vrijeme su se širile glasine kako se ugušila sendvičem od šunke, što je u više navrata opovrgnuto.

Smrt je šokirala obožavatelje i glazbeni svijet, a svima je bilo jasno da je otišla prerano, na vrhuncu svog talenta. Njezinu kćer posvojila je njezina mlađa sestra, koja ju je odgojila zajedno sa svojim sinom.

Cass Elliot ostaje zapamćena kao jedan od najsnažnijih vokala i najiskrenijih duhova šezdesetih. Njezina pjesma "Dream a Little Dream of Me" i danas se smatra jednom od najnježnijih interpretacija u povijesti popa, a njezina hrabrost i karizma i dalje inspiriraju nove generacije izvođačica.

