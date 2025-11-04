Pretraži
bajkovita proslava

Slavlje u domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke, stižu čestitke i lijepe želje!

Piše J. C. , Danas @ 12:17 Celebrity komentari
Franka Batelić Franka Batelić Foto: Instagram

U domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke danas vlada pravo slavlje, njihova mezimica Greta proslavila je treći rođendan u bajkovitom ozračju.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Životna priča Billie Jean King
veliki skandal ucjene
Legendu ženskog tenisa priznanje veze s drugom ženom koštalo je karijere
Tko je polusestra Ivice i Janice Kostelić, Hrvojka Kostelić-Swift?
ne živi u hrvatskoj
Tko je Hrvojka Kostelić-Swift? Ne znaju svi za polusestru Janice i Ivice
Morgan Freeman zabrinuo fanove
"Sad me rastužilo...''
Legendarni glumac zabrinuo fanove svojim ponašanjem: "Kao da je zaboravio..."
Slavlje u domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke
bajkovita proslava
Slavlje u domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke, stižu čestitke i lijepe želje!
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
Miss Universe otputovala na Tajland, pogledajte prekrasan Zigmanov nacionalni kostim
iz ruku hvaljenog dizajnera
Sviđa li vam se kostim u kojem će naša misica predstavljati Hrvatsku u Tajlandu?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
Gusti crni dim nad Svetom Nedeljom: Izbio požar u skladištu
Buktinja
VIDEO/FOTO Veliki požar kraj Zagreba, građanima stižu poruke: "Zatvorite prozore..."
show
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
Cindy Šoštarić Hadžić otvorila dječju igraonicu, ljudi šokirani cijenama
previše ili realno?
Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Meme
Urnebesan meme o Berošu osvojio društvene mreže! Pogledajte zašto
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je pitanja koje su svi željeli znati
Zanimljivo
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je na pitanja koja su svi željeli čuti
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
tech
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
Nevjerojatno otkriće
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
sport
Novak Đoković otkrio zbog čega je preselio obitelj iz Srbije: "Nisam to planirao, ali...
Atena novi dom
Novak Đoković otkrio zbog čega je preselio obitelj iz Srbije: "Nisam to planirao, ali..."
Ništa nije slutilo na tragediju: Pojavila se snimka Žižovića sa zagrijavanja pred utakmicu
Svi su u šoku
VIDEO Ništa nije slutilo na tragediju: Pojavila se snimka Žižovića prije utakmice
Aleksandar Zorić oglasio se na društvenim mrežama nakon kontroverznog poraza Ante Delije u UFC-u
TKO JE PREKRŠIO PRAVILA?
Sudac broj 1 u regiji o skandalu UFC-a s Delijom: Evo tko je u pravu
tv
MasterChef: Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
NAPETO!
Tatjana izbacila Selmu iz takta: "Osjećam se glupo jer ja ne vidim svoju svrhu!"
MasterChef: Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
DVIJE STRANE
Renata oplela po Ottu: "Ottovo ponašanje pokazuje nepoštivanje!" Je li vama bilo smiješno?
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može izdržati ne reći joj istinu - hoće li popustiti?
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
novac
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Nije im prvi put
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u studenom
Ima promjena
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u studenom
lifestyle
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stiže Dabrov mjesec u znaku bika
Trebate je čuti
Studeni nam donosi jedan od najintenzivnijih nebeskih trenutaka, njegova je poruka moćna
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
sve
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Jakov Jozinović i Aleksandra Prijović zapjevali ''Ringišpil'' Đorđa Balaševića
spontani trenutak
Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!
Pojavio se video groba Dina Dvornika, njegova udovica Danijela Dvornik je ogorčena
''i tako svake godine...''
Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene