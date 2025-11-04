Slavlje u domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke, stižu čestitke i lijepe želje!

U domu Franke Batelić i Vedrana Ćorluke danas vlada pravo slavlje, njihova mezimica Greta proslavila je treći rođendan u bajkovitom ozračju.

Pjevačica Franka Batelić i bivši nogometaš Vedran Ćorluka danas imaju poseban razlog za slavlje – njihova kći Greta puni tri godine.

Franka je na svom Instagramu podijelila preslatku fotografiju s proslave, na kojoj se vidi malena slavljenica u šarenoj haljinici ukrašenoj zvjezdicama, okružena balonima i velikim jednorogom. Uz objavu je ponosna mama napisala: ''Moja čarobna djevojčica danas slavi 3.''

Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram

Baloni u obliku broja tri i pastelne boje dekoracije savršeno su dočarali bajkovitu atmosferu proslave, a Frankini pratitelji u komentarima su joj uputili brojne čestitke i lijepe želje za malenu Gretu.

Podsjetimo, Franka i Vedran imaju i sina Viktora, a obiteljske trenutke rijetko dijele s javnošću. No, kad to učine – uvijek raznježe svoje obožavatelje.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram

Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

