Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera

Cindy Šoštarić Hadžić otvorila je dječju igraonicu, ljudi su šokirani cijenama paketa.

Cindy Šoštarić Hadžić, supruga našeg influencera Sandija Pege, u Zagrebu je otvorila dječju igraonicu.

"KidZona nije samo mjesto za rođendanske proslave! Uz tematske rođendane, tu su i edukativni seminari i predavanja za roditelje, osmišljeni kako bismo zajedno jačali odnos s djecom i poticali njihovu igru, razvoj i kreativnost", naglašeno je na njihovoj Instagram stranici.

Cindy je igraonicu pokrenula s Majom Brlek Krmić, a na internetskoj stranici igraonice opisani su različiti paketi i njihove cijene.

Tamo se mogu organizirati dječji rođendani, tematska Magic Kingdom zabava za djecu, sportski party, detektivski te gaming rođendan. Za običnu proslavu rođendana cijena se kreće od 650 eura, ovisno o broju djece, duljini proslave, ukrasima i slično.

U paketu Zvijezda dozvoljeno je 10 gostiju, u paketu Mjesec 15, a u paketu Sunce 20. Najjeftiniji paket košta 650 eura za 10 djece i 2 sata proslave. Paket Mjesec je 850 eura za 15 djece i 2 sata proslave, a najskuplji, paket Sunce košta 1250 eura za 20 djece i 3 sata proslave.

Kod Magic Kingdom Partyja i Sporty Partyja cijena se kreće od 690 do 1290 eura, ovisno također o paketu.

Ove cijene pokrenule su lavinu komentara na društvenim mrežama.

''1250 eura za 3h igre? Pa prosječni Hrvat zaradi otprilike do 1300 eura plaću za mjesec dana rada. Koma'', ''Ljudi dragi rođendan od 600-1250 eura jeste li vi dobro?'', ''650 eura za dječji rođendan?!?? To je ruganje roditeljima i zdravom razumu. U zemlji gdje ljudi jedva preživljavaju mjesec, netko stvarno misli da je normalno tražiti pola plaće da bi se dijete igralo dva sata? Ovo nije igraonica, ovo je pokazna vježba pohlepe. Igra za bogate, sramota za sve ostale. Onaj tko je smišljao cijene očito se nije susreo sa stvarnim životom'', ''Prekrasno uređeno. Nažalost komentari i pohvale samo od influencera jer se zna što je dobra reklama. I prije sam znala da je sve kod nas skupo, ali kao majka jednogodišnjeg djeteta tek kad sam rodila sam vidjela koliko svaka stvar za djecu košta. Nažalost zbog ljubavi roditelja i jer pokušavamo priuštiti djeci sve što mi sebi nismo mogli se ovako nabijaju cijene. Hvala Bogu tko si može priuštiti neka si priušti, ipak nije to nešto što se mora imati, ali bilo bi lijepo vidjeti za primjenu nešto što bi svim roditeljima u ovoj skupoj državi bilo priuštivo!'', '''Tražit da ti odobre kredit da djetetu proslaviš rođendan...'', ''Baš me zanima tko može da si to priušti... 650 eura... Pa ja s tim novcima živim pola mjeseca... Ma sretno vam, ali u Hrvatskoj smo i dalje gdje postoje siromašni i bogati... Srednji sloj više ne postoji... Bez riječi...'', ''Kad sam čula da rođendan u igraonici u Zagrebu za par sati košta 1300 €, mislila sam da je šala. Mi smo prošle godine za taj novac (čak i nesto manje) dnevno boravili u Sofitelu na Mauritiusu s polupansionom, more, aktivnosti, sve uključeno i kokteli u ruci + dadilja i to u vrijeme Božića i Nove godine, kad cijene rastu! Naravno govorim samo o boravku bez leta, ali ipak jeftinije nas je izašlo isto s brodom cijeli dan tamo, plivanje s kitovima i delfinima, riblji meni cijeli dan, obilazak od jutra do mraka... Tako da definitivno za te novce mogu svojoj djeci priuštiti više uspomena i iskustva. Osobno radije biram vrijednost, a ne status. Tako da... zaključak: bolje pješčani dvorci nego plastični/drveni. U svakom slučaju, sretno s novom igraonicom!''

Cindy je inače majka dvoje djece, sina Iana rodila je 2022. godine, a prije dva mjeseca rodila je i sina Nou.

''Mi imamo neku prirodnu raspodjelu što se tiče te igre. On je zadužen za neke fizičke igre s Ianom, jer Ian je veći, druga beba ima tek mjesec dana, a ja sam više te edukativne smirene igre. Tako da imamo tu neku prirodnu raspodjelu'', rekla je za IN magazin.

