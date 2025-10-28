Čari roditeljstva! Poznati Hrvati s malenom djecom otkrivaju nam svoje odgojne metode

Kad u kući zavladaju klinci, nastaje pravi mali kaos sreće. Igra je zakon, stan je pun igračaka, a i roditelji postaju djeca. Kako se u toj veseloj ludnici snalaze Ivan Šarić, Ida Prester, Maša Zibar, Mario Mihelj, Sandi Pego i Cindy Šoštarić te tko bolje igra roditeljsku igru - mame ili tate, zna naš Davor Garić.

''Igrat se što više, plesat, igrat… Imamo mi svoje igre za kupanje, za spavanje, i to se mora odradit prije nego što se ode u kadu ili u krevet'', priča Ivan Šarić.

''To bude urnebesno! Stan je pun igračaka i svaki dan govorimo ''spremit ćemo dio, spremit ćemo dio, maknut ćemo, ima previše'', al nikad nije prviše'', govori Sandi Pego, influencer.

''Koliko god mi se, iskreno moram reći kao mama, ne da, stalno je na podu tih dječjih igara, ali jako puno vremena ulažem u to jer vidim koliko to njima znači. To je nekad dnevno pola sata, ali sam skoncentrirana, nema mobitela, nema ničeg, samo se nas tri igramo, i vidim da to njih ispuni kao da sam cijeli dan s njima bila'', govori influencerica Maša Zibar.

''Momenti za igru su najviše u krevetu, ja ti moram priznat. Oni, iako sad već imaju 8 i 11, jako vole spavat sa mamom i tatom, i ti momenti kad se mi svi ušuškamo, kad se zagasi svjetlo, tad tek kreće pravi odnos. Tad kreću priče, tad se oni tek otvaraju. Tad više nisu s ostalim stimulansima uznemireni, i tad ti stvarno neke iskrene priče ti kažu'', otkriva Ida Prester.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li uspjeli kupiti ulaznicu za Thompsonov koncert? Rasprodane su u nekoliko sati

''Mi imamo neku prirodnu raspodjelu što se tiče te igre. On je zadužen za neke fizičke igre s Ianom, jer Ian je veći, druga beba ima tek mjesec dana, a ja sam više te edukativne smirene igre. Tako da imamo tu neku prirodnu raspodjelu'', priča influencerica Cindy Šoštarić.

Cindy Šoštarić i Sandi Pego Foto: DNEVNIK.hr

''Ja se obožavam igrat s njim. A što je veći, sad ima 4 i pol, sad će pet, pa je to puno zabavnije, pitanja su bolja. To su sad već neki ozbiljni razgovori. I to su pitanja koja me iznenade. Iznenadiš se objasnit neke stvari koje su tebi normalne. Neki dan smo gledali crtić i pitao me je što je to penzija. I onda hahah, al kako objasnit penziju. Pa to je recimo kad ljudi puno rade, evo recimo baka je puno radila i sad mora puno odmorit i ona više ne radi, al opet…. Kako objasnit penziju djetetu od 4 godine'', objašnjava Ivan Šarić.

Ivan Šarić Foto: DNEVNIK.hr

Dječji rođendani posebna su misija za sve roditelje. Tko ih češće organizira, mama ili tata?



''Nekada ja, nekada žena! Evo kad je Grga imao prošli rođendan, išli smo na carting, on je htio vozit carting, to mu je bilo super, to godište već može ići, tako da sam to organizirao ja, a ove neke bajkovite, ljepše, organizira žena'', otkrikva chef Mario Mihelj.

''Ma ništa si oni sami ne organiziraju, to su dečkići od 8 i 11 i dalje je sve ''Mama, bi mogli ovako! Mama, bi mogli onako! Tako da je rođendan njima najvažnija stvar u životu'', priča Ida.

''Žena organizira! Mislim, ja se sad mogu pravit da znam, ali ja isto na pozivnici saznam gdje slavimo! ''Ahaa, slavimo tu, koja je ie adresa, tako da da!'', kaže Ivan Šarić.

Kad klinci malo narastu, odnos s roditeljima katkad preraste u pravo prijateljstvo.

''Odnos izgleda tako da mama ide svuda sa mnom. Ne zato što ona to želi, nego ja to želim. Smatram da je mamin i od kćeri odnos jako bitan i da danas jako puno djece mora pričati sa svojim roditeljima, pogotovo s mamom'', izjavila je Elen Vanjorek.

Galerija 1 1 1 1 1

Klinci su često tvrdoglavi kada je hrana u pitanju. Evo pokoji trik kako ih potaknuti da jedu zdravo i kad im nije najukusnije.

''Kad kuham juhu od graška ili od brokule, pokušam reć da je juha od zelenih bombona! Nekad fora prođe, nekad ne, češće da ne, ali pokušam ih nekako prevariti i objasnit da je to dobro za njihovo tijelo, ali koji put jednostavno neće'', govori Mario Mihelj.

''Moj trik je da samo ja jedem. Da njima ništa ne ponudim, nego samo ja jedem, a onda oni žele ono što mama jede. To je trik!'', rekla je Maša Zibar.

''Imamo dosta masnoća i šećera u svoj toj hrani skrivenih, pa ja pokušavam kuhat za njih dosta čisto, čisti protein, čisti ugljikohidrat, povrće, koliko god mogu jedu salate – najveći problem su salate, ali važno im je dati dobru i pravu energiju. Šećer je lažna energija, vrlo brzo odu gore i spuste se dolje, tako da pokušavam to izbjeć koliko god mogu'', kaže Mario Mihelj.

Kod onih najmanjih, važno je svaki zadatak pretočiti u igru. Onda se dijete probudi i u nama odraslima.

''Maksimalno se probudi i čak mi je žao jer vidim da te neke stvari ja više ne mogu. Mene leđa bole. ''Tata, ajmo još!'' Pa di još, napravili smo šest krugova. Stari, ne mogu ja više. Ja sam nakon tri mislio odustat, al te volim pa sam još tri. Još? Ma daj….'', dodao je Šarić.

In Magazin: event - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Univerzalni savjet kako biti dobar roditelj možda ne postoji, no ako djetetu date mnogo ljubavi, nećete pogriješiti.

''Samo osluškivanje, osluškivanje! Možeš imati dvoje djece od istih roditelja, totalno različitih. Ti moraš adaptirati svoj odgojni mehanizam cijeli prema djetetu! Samo puno puno ljubavi i osluškivanja i slušanja i da znaju da si im tu – bezuvjetno! Evo to je jedino što je važno!'', govori Ida Prester.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Zanimljivosti Tragičan kraj: Iza kulisa legendarnog osmijeha vodio je tihu i tešku borbu s ovisnosti

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog

Pogledaji ovo Celebrity Kakva podrška! Naš Slavonac prije rasprodanog koncerta u Beogradu pozirao s Prijom