Tragičan kraj: Iza kulisa legendarnog osmijeha vodio je tihu i tešku borbu s ovisnosti

Matthew Perry preminuo je 28. listopada 2023. i ostavio veliku prazninu u srcima mnogih fanova "Prijatelja".
Bio je Chandler Bing, čovjek s najboljim sarkazmom i najnespretnijim plesnim pokretima u New Yorku, ali i glumac čiji je stvarni život skrivao puno više boli nego smijeha.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! ''O moj Bože, što je ovo?!'' Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Matthew Perry ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije, ali i duboku prazninu u srcima obožavatelja diljem svijeta.
Matthew Perry preminuo je 28. listopada 2023. godine i ostavio veliku prazninu, a njegov ispraćaj posljednji je puta okupio sve omiljene prijatelje – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisu Kudrow, Matta LeBlanca i Davida Schwimmera. Njegova smrt izazvana ketaminom i danas je obavijena misterijem i čeka pravdu.
Galerija 42 42 42 42 42
Matthew Perry - 14 Foto: Profimedia
Matthew Perry i Courteney Cox Foto: Profimedia
Matthew Perry Foto: Profimedia
Matthew Langford Perry rođen je 19. kolovoza 1969. u Williamstownu (Massachusetts, SAD). Njegova majka Suzanne bila je novinarka i glasnogovornica kanadskog premijera Pierrea Trudeaua, a njegov otac, John Bennett Perry, bio je glumac i maneken.
Kao i Chandlerovi, Matthewovi roditelji razveli su se kad je bio dijete, pa je odrastao u Ottawi uz majku, a djetinjstvo mu je obilježila kombinacija discipline i usamljenosti, što će kasnije često spominjati kao emocionalni temelj svojeg života.
Courteney Cox i Matthew Perry - 1 Foto: Profimedia
Courteney Cox i Matthew Perry - 5 Foto: Profimedia
Matthew Perry i Matt LeBlanc Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''
Još kao tinejdžer Perry se preselio u Los Angeles s velikim snovima o glumačkoj karijeri. Prve uloge stigle su u sitcomima poput "Charles in Charge", "Growing Pains" i "Beverly Hills, 90210". No, prava prekretnica čekala ga je iza ugla.
Legenda kaže da je Matthew Perry gotovo propustio priliku života –ulogu u seriji "Prijatelji". U to vrijeme već je imao ugovor za pilot druge serije ("LAX 2194"), no kada su audicije za "Friends Like Us" (radni naziv "Prijatelja") počele, njegov šarm i komična preciznost osvojili su produkciju. Sami autori serije u prvom okupljanju nakon 15 godina rekli su kako su pogledali pilot "LAX 2194" i uvjerili se kako će im se ubrzo pridružiti, što se na kraju i dogodilo.
Tako je 1994. postao Chandler Bing – sarkastični, ali osjećajni uredski zaposlenik koji je obožavao svoje prijatelje i neuspješno skrivao vlastite nesigurnosti iza šale. Serija je postala globalni fenomen, a Perry, uz Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanca i Schwimmera dio televizijske povijesti.
Matthew Perry i Matt LeBlanc Foto: Profimedia
Matthew Perry i Courteney Cox - 3 Foto: Profimedia
Matthew Perry i Lisa Kudrow Foto: Profimedia
Matthew Perry i Lisa Kudrow Foto: Profimedia
Njegov humor, brza improvizacija i točno pogođen tajming komedije donijeli su mu status jednog od najduhovitijih likova svih vremena, a glumački kolege često su govorili kako je bio mozak iza mnogih nezaboravnih replika.
Malo je poznato da je Perry zaslužan za to što je Bruce Willis gostovao u seriji! Naime, tijekom snimanja filma "Ubojica mekog srca" dvojica glumaca su se sprijateljila i čak se kladila: Perry je bio uvjeren u to da će film postati hit, dok je Willis bio skeptičan. Kada se film doista pokazao uspješnim i debitirao na prvom mjestu liste gledanosti u kinodvoranama, Willis je izgubio okladu i morao se pojaviti u "Prijateljima" besplatno, kao Paul Stevens, otac djevojke s kojom Ross izlazi. Ta uloga Willisu je donijela Emmy, a obožavateljima neke od najsmješnijih epizoda u povijesti serije.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?
Ipak, iza kulisa slavnog osmijeha odvijala se tiha borba s ovisnošću. Matthew je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s alkoholom i lijekovima protiv bolova, koja je počela nakon ozljede 1997. godine. Koliko je sve otišlo predaleko, pokazao je nešto kasnije kada je otkrio kako se uopće ne sjeća radnje treće, četvrte i pete sezone koliko je bio pod utjecajem.
Matthew Perry - 5 Foto: Profimedia
Matthew Perry - 9 Foto: Profimedia
Prošao je kroz više od 60 detoksikacija i rehabilitacija, a u jednom trenutku gotovo izgubio život zbog pucanja debelog crijeva uzrokovanog predoziranjem opioidima.
"Trebao sam biti mrtav", napisao je u svojoj biografiji "Prijatelji, ljubavnici i velika užasna stvar".
Nakon završetka snimanja "Prijatelji" pokušao je pronaći nove glumačke projekte, no sve je bilo bez većeg uspjeha. Paralelno s potragom za vlastitim identitetom, Matthew se pokušao izvući iz ovisnosti, ne znajući kako je tada ulazio u novu ovisnost – onu o ketaminu. Dvojica liječnika isprva su glumcu nabavljala zalihe ketamina, a kada su lijekovi postali preskupi, nabavljao ih je iz drugih izvora, uključujući ženu poznatu kao "kraljica ketamina Los Angelesa".
Matthew Perry - 4 Foto: Profimedia
Matthew Perry Foto: Profimedia
Matthew Perry Foto: Profimedia
Matthew Perry - 2 Foto: Profimedia
Sa samo 54 godine pronađen je mrtav u jacuzziju u svom losanđeleskom domu, a cijeli svijet počeo se ponovno prisjećati veličanstvenog sarkazma Chandlera Binga. Mnogi fanovi uočili su sličnosti i slučajnosti s dvjema epizodama "Prijatelja", jedne u sedmoj sezoni kada su se Monica i Chandler pokušavali fotografirati uoči vjenčanja, i jedne u devetoj sezoni kada je Chandler uništio Monicin set tanjura, nakon čega je izjavio: "Tko bi rekao? Ipak ću umrijeti prvi."
"Kada umrem, ne želim da 'Prijatelji' budu prvi spomenuti. Želim da prvo što se spomene bude pomaganje ljudima i živjet ću ostatak života kako bih to dokazao", rekao je Matthew Perry samo godinu dana uoči tragičnog odlaska.
Matthew Perry - 13 Foto: Profimedia
Matthew Perry i Matt LeBlanc - 1 Foto: TikTok/Screenshot
On nije bio samo komičar s besprijekornim tajmingom. Bio je čovjek koji se borio, padao i dizao te koji je želio da ga svijet pamti po onome što je dao drugima.
Dom u kojem je preminuo izgorio je u velikom požaru početkom 2025. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.
Kviz o "Prijateljima" riješite OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović ukrali show na premijeri u Zagrebu
Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio
Pogledaji ovo Celebrity Neugodna scena ispred katedrale: Prosvjednik urlao kralju Charlesu u lice