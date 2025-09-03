Dilerica Matthewa Perryja priznala krivnju za njegovu smrt

Žena poznata kao "kraljica ketamina" priznala je krivnju za prodaju droge povezane sa smrću Matthewa Perryja, a prijeti joj do 65 godina zatvora.

Žena poznata pod nadimkom "kraljica ketamina" priznala je krivnju za prodaju droge koja je, prema američkim vlastima, dovela do smrti glumca Matthewa Perryja, zvijezde serije "Prijatelji".

Perry je pronađen mrtav u svom jacuzziju u listopadu 2023., a kao uzrok smrti navedeni su akutni učinci ketamina.

Matthew Perry - 2 Foto: Profimedia

Jasveen Sangha (42), koja posjeduje američko-britansko državljanstvo, priznala je krivnju po pet točaka optužnice, među kojima je i ona za distribuciju ketamina s tragičnim ishodom. Iako je prvotno poricala optužbe, u kolovozu je promijenila iskaz, svega nekoliko tjedana prije početka suđenja. Savezne vlasti tvrde kako je Sanghin dom bio prava "drogaška baza", s desecima bočica ketamina pronađenih tijekom racije.

Jasveen Sangha - 1 Foto: Instagram

Presuda će joj biti izrečena 10. prosinca, a do tada ostaje u saveznom pritvoru. Mogla bi biti osuđena na maksimalnih 65 godina zatvora, prema informacijama Ministarstva pravosuđa.

Jasveen Sangha - 2 Foto: Instagram

Sangha je jedna od pet osoba koje se povezuje s ilegalnom opskrbom ketaminom Matthewu Perryju. Među ostalim optuženima su i dvojica liječnika, dr. Salvador Plasencia i dr. Mark Chavez, kao i Perryjev asistent Kenneth Iwamasa te Eric Fleming, koji je glumcu prodavao drogu dobivenu upravo od Sanghe.

Svi optuženi priznali su krivnju, a presude se očekuju tijekom studenog i prosinca.

Matthew Perry Foto: Profimedia

Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u NBC-jevoj televizijskoj hit-komediji, javno je priznao desetljeća zlouporabe droga, uključujući i vrijeme vrhunca svoje slave u seriji.

