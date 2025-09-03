Baby Lasagna otkrio nam je detalje proslave svog 30. rođendana!

Od rezerve do finala, od anonimnosti do zvjezdanog statusa. I to sve u godinu dana. Raspored ljetne turneje Baby Lasagne poprilično je gust, no ipak je ostavio koji dan za odmor sa suprugom i proslavu 30. rođendana. S popularnim pjevačem razgovarala je naša Dorina Duplančić za IN magazin.

Kišno vrijeme u Karlovcu nije spriječilo publiku da u velikom broju posjeti koncert Baby Lasagne koji i ove godine oduševljava mnogobrojnu publiku na ljetnoj turneji.



''Pa dobro evo pri kraju smo, ostalo je još dva tjedna negdje. Iskreno sretan sam zbog toga, osjećam da mi malo fali odmora, ali nema veze opet sam sretan i ponosan na ono što je bilo ovo ljeto, bilo je vrh. Bili smo svugdje po Europi i po svijetu tako da, top'', kaže Baby Lasagna.



Unatoč radnom ljetu i brojnim obvezama, ipak je uspio uhvatiti slobodan trenutak samo za sebe i svoju suprugu.



''Jesam, bili smo na plaži. Draga i ja obično, odemo na plažu il' kuhamo nešto il'… Al' obično najviše volim bit doma jer sam svugdje okolo tako da najviše volim doma provodit vrijeme i ovako u lokalnim restoranima istarskim i to, to mi je gušt'', kaže Lasagna.



Gušt je i imati publiku koja ga vjerno prati. Na dan koncerta u Karlovcu proslavio je godinu dana od izlaska pjesme Biggie Boom Boom. A zanimljivo je kako je tijekom turneje bio slobodan samo period oko njegovog rođendana.

''Inače nikad ne slavim rođendane, to mi je onako čudno i onda je sad žena rekla: - Okej, moramo slavit rođendan trideseti je.“ Pa sam onda unaprijed dogovorio da taj datum i okolo tog datuma bude slobodno. I je proslavili smo, koa što sam reko, u lokalnoj pivovari koja je odmah preko puta moje kuće. Bili smo na bazenu, bliski prijatelji, slavili smo do ne kasno u noć jer ja sam u jedanaest išao spavat'', priča nam.

San mu je itekako potreban jer intenzivan tempo uzima svoj danak. Česta putovanja mogu iscrpiti kako fizički, tako i psihički.''Pa lijepo je doći na turneju i u biti taj sam koncert je zabavan i uvijek uzmem ono najbolje od toga. Je teško je otići od doma, odvojit se od bližnjih, od mačaka, ali iskorištavam priliku lijepo di mogu poljskim gradom, na primjer, hodati okolo bez da me ljudi vuku za rukav, nego sam tamo anoniman i nitko me ne zna, tako da mi je to recimo super, pa uživam u šetnji gradom'', kaže.Iako su iscrpljujuća, putovanja često znaju biti i inspirativna, je li to bio slučaj i kod Baby Lasagne?''Pa je, to su sad neka malo ta privatna događanja koja smo imali, neke turbulencije. Onda ono kako svi me pitaju koliko ti se život promijenio i promijenio se180 stupnjeva, a pa onda pišem i o tome s nekim izazovima koji se nosim, koji donose sa slavom i slično, ali da, puno toga se dogodilo što mogu pretvoriti u pjesme i već jesam''.Uskoro nam stiže i duet s hrvatskim izvođačem, može li nam Marko otkriti tko je u pitanju?''A ne mogu, i ne bi htio jer ne bi bilo fer prema njemu ili njoj, ali mislim da će bit neočekivano i da će ljudima bit zabavno. Neki bližnji su već čuli pjesmu i rekli su da je super, da će bit hit, a ja ju uopće ne vidim kao hit, nit ništa posebno, osim što je meni posebna, jer mislim da takav tip pjesme još nisam napravio, pa mi je zato super. Ne vidim ju ko hit, al jedna draga pjesma. Bit će za, tipa za mjesec, mjesec i nešto, tako da brzo'', otkriva.Prije četiri mjeseca ekskluzivno je otkrio za IN Magazin kako ima ideju i za drugu slikovnicu stoga smo morali provjeriti u kojoj je fazi s realizacijom ideje?''Iskreno nije još otišla u realizaciju, čisto jer ono, taj umjetnik je imao svoje stvari, ja sam imao nekako svoje, nismo se uspjeli nikako dobiti ni spojiti, tako da ćemo vidjet, mislim da ne trebamo žuriti jer ono, prvu smo napravili kvalitetno i mislim da mi je bolje da se strpimo pa onda bolje izdamo kvalitetniji proizvod dok ima manje interesa, nego lošiji proizvod kad ima puno interesa. Tako da, ako Bog da, doći će vrijeme za to.

