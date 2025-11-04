Internet se smije Meghan Markle zbog novog recepta: "Ona servira osvježivač zraka u šalici!''

Meghan Markle našla se na udaru zbog kuhanja mješavine začina "kako bi napravila topli napitak".

Kulinarske sposobnosti Meghan Markle ponovno su se našle na udaru društvenih mreža nakon što je na Instagramu podijelila novi "recept" iz svoje lifestyle linije As Ever. Ovoga puta nađena joj je zamjerka za, kako su mnogi opisali, običnu "kuhanu začinjenu vodu".

U videu koji je objavila 44-godišnja vojvotkinja od Sussexa pokazala je kako koristi svoju mješavinu začina Spiced Cider Mulling Spice Kit (vrijedan 16 dolara) iz svoje božićne kolekcije kako bi napravila topli, ugodan napitak u kojem svi mogu uživati.

Kako je objasnila, za recept je potrebno prokuhati veliku količinu vode, maknuti lonac s vatre, a zatim dodati mješavinu začina kako bi se "upila". Nakon toga napitak se ulijeva u čaše, dodaju štapići cimeta, kriške limuna i žličicu brendiranog meda (28 dolara) kako bi "pojačala okuse". Za "odrasliju verziju" savjetuje malo alkohola po izboru, no tvrdi da je napitak "najumirujući bez alkohola, osobito po hladnom vremenu".

Kuhana voda Meghan Markle - 6 Foto: Instagram Screenshot

Kuhana voda Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Kuhana voda Meghan Markle - 4 Foto: Instagram Screenshot

Kuhana voda Meghan Markle - 7 Foto: Instagram Screenshot

Kuhana voda Meghan Markle - 5 Foto: Instagram Screenshot

Recept je odmah izazvao salvu komentara i šala na društvenim mrežama. Mnogi su vojvotkinju optužili da je "izmislila topli napitak koji već postoji i zove se voda".

"Ako se ne varam, Meghan Markle je upravo napravila kuhanu začinjenu vodu? Zar se ti začini ne dodaju u jabukovaču ili vino? Ne u vodu?", "Hahaha ona servira osvježivač zraka u šalici!", "Čini se da radi začinjeni čaj jer nema pojma što radi", "Ona doslovno skuha lonac vode sa začinima i poslužuje to kao piće. Mulling začini se koriste za obogaćivanje vina, čaja ili jabukovače, a ne za aromatiziranje slavine", "Ovo je ista žena koja nas je učila konzervirati hranu dok je držala kliješta naopako. Ovo nije hot toddy, to je ono što ostali koristimo kao potpourri da nam kuća miriše", samo je dio oštrih komentara koji se zasigurno neće svidjeti bivšoj glumici.

Kuhana voda Meghan Markle - 2 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle Foto: Instagram

Mješavina začina Meghan Markle Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Meghan našla na meti podsmijeha zbog svojih ''kulinarskih'' objava. U travnju je u svojoj emisiji "With Love, Meghan" pokazala kako pravi ''spaghetti iz tave'', što je naljutio Talijane jer je tjesteninu zalila samo s "tri šalice kipuće vode" umjesto da je skuha u loncu, držanja noža, džem je radila tako da je hvataljke za staklenke držala naopako, a prozvana je i zbog nemara i neurednosti kada je pokazala da pileće batke drži izravno na polici, na listovima zelene salate.

