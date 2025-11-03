Hrpa poznatih Hrvata na jednom mjestu, pogledajte tko je sve nazočio važnom događaju!

Zagreb je dobio novu kazališnu scenu HNK2, suvremeni prostor za izvedbene umjetnosti, svečano otvoren uz bogat umjetnički program i brojne uzvanike.

Zagreb je od 3. studenoga bogatiji za još jedan kulturni prostor. U Ulici Božidara Adžije svečano je otvorena nova scena Hrvatskog narodnog kazališta, pod imenom HNK2.

Riječ je o modernom prostoru namijenjenom suvremenim izvedbenim umjetnostima, koji donosi svježinu i nove mogućnosti u kazališni život grada.

Velik broj uzvanika, među kojima su bili istaknuti umjetnici, građani i političari, uključujući i premijera Andreja Plenkovića, prisustvovao je svečanosti simbolično nazvanoj "Slava umjetnosti 2.0".

Program večeri bio je spoj tradicije i suvremenog izričaja – ansambli Drame, Opere i Baleta izveli su ulomke iz klasika poput opere Nikola Šubić Zrinjski, suvremene opere Judita Frane Paraća te baleta Gospoda Glembajevi u koreografiji Lea Mujića. Dramski ansambl pripremio je scenski kolaž sastavljen od tekstova domaćih književnih velikana, pod režijom Krešimira Dolenčića.

Arija Rizvić, Dimitrije Popović, Rosie Kugli, Ante Gelo i Jelena Perčin smao su neki od poznatih uzvanika koji su privukli pažnju.

A koga su fotografi još uhvatili, pogledajte u našoj galeriji.

