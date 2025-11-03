Žestoki trening Rakitićeve Raquel nije šala, dokaz su njezini mišići poput čelika!

Raquel Mauri oduševila je pratitelje fotografijama iz teretane, pokazavši zavidnu formu i definirane mišiće.

Supruga nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Mauri, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja, ovog puta impresivnim fotografijama iz teretane.

Na svom Instagram storyju objavila je seriju slika u sportskom izdanju koje otkrivaju zavidnu formu i izražene mišiće.

Raquel Mauri Foto: Raquel Mauri/Instagram

U zeleno-crnom sportskom setu, Raquel je pokazala koliko ozbiljno shvaća trening. Kombinacija topića i tajica istaknula je njezinu vitku liniju, definirane trbušne mišiće i snažne ruke, dok su slušalice na ušima i opušten stav otkrili da je "gym time" za nju i ozbiljan posao i trenutak za sebe.

Raquel Mauri na Instagramu Foto: Instagram

Otkako su se prošle godine preselili u Split, gdje je Rakitić preuzeo funkciju u Hajduku, Raquel često dijeli kadrove iz obiteljskog i bračnog života u Dalmaciji i svaki put osvoji simpatije publike.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 2 Foto: Instagram

Ivan je jednom prilikom otkrio i koliko je ponosan na Raquel i njihovu zajedničku prilagodbu životu u Hrvatskoj.

Raquel Mauri Foto: Instagram

"Meni je moja žena sve na svijetu, ja sam prvi njezin fan, njezin freaky, ona mi je sve na svijetu. Kad vidim s koliko ljubavi i osjećaja ona doživljava Split, moju domovinu. Kako je rekla prije neki dan, 'ajmo na buzaru'. Ja kažem što si rekla? Obožavam svoju ženu," ispričao je Ivan ranije za In Magazin.

Par je 12 godina u braku, a zajedno imaju dvije kćeri - Altheu i Adaru.

