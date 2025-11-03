Kako možete zaraditi odlaskom na koncert Dubioze kolektiv? Iz benda iznenadili novim pravilom!

Dubioza kolektiv iznenadila je publiku u Glasgowu vaganjem prije i poslije koncerta, a u nastavku pogledajte što se krive iza ove ideje.

Dubioza kolektiv nasmijala je i iznenadila svoje obožavatelje, ovog puta u Glasgowu, gdje su predstavili, kako kažu, revolucionarni sistem za prodaju koncertnih ulaznica.

Na svom službenom profilu objavili su video u kojem publiku važu prije i poslije nastupa, a sve s ciljem da ih nagrade za energiju koju su ostavili na plesnom podiju.

"Sigurno se pitate zašto prije koncerta važemo ljude. Večeras u Glasgowu smo primijenili revolucionarni sistem za prodaju karata. Kada publika ulazi na koncert, izmjerimo njihovu težinu i damo im listić. Nakon koncerta ih ponovno važemo i za izgubljenu pola kilograma težine od skakanja, plesanja i headbenging-a, mi ih platimo 5 funti u novcima", poručili su iz benda.

Naravno, sve je bilo u duhovitom tonu, a Dubioza je poznata po svom specifičnom humoru te je ova akcija samo je još jedan dokaz njihove kreativnosti i odnosa s publikom.

"Poštenom narodu Isplatili smo njihov pošteno oznojeni novac", dodali su.

Obožavatelji su oduševljeni gestom i originalnošću benda, a društvene mreže su brzo preplavile pozitivne reakcije i komentari.

"Taman pomislim dalje ne ide... a ono ideee. Genijalci!", "Legende", "Dobri ste, ovo je za nepovjerovati", pisali su oduševljeni pratitelji.

