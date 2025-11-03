Ovako su proslavile uspjeh! Glumice iz naše hit-serije druže se i nakon završetka snimanja

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' na odmoru su nakon završetka snimanja, podijelile su nekoliko zajedničkih trenutaka.
Nakon mjeseci ispunjenih snimanjem, žensko društvo iz serije odlučilo se opustiti i zabaviti pa su tako otišle na odmor u Istru.
Katarina Baban, Martina Stjepanović, Ana Begić Tahiri te ostale zvijezde opustile su se kušajući vina, koktele, ukusna jela, a neke prizore podijelile su na društvenim mrežama.
Kraj serije posebno je teško pao Katarini koja je objavila i dirljivu objavu. Više pročitajte OVDJE.
Kako im je bilo snimati seriju otkrile su i najmlađe zvijezde Lea i Vili, intervju pogledajte OVDJE.
