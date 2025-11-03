Ovako su proslavile uspjeh! Glumice iz naše hit-serije druže se i nakon završetka snimanja

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' - 5 Foto: Instagram

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' na odmoru su nakon završetka snimanja, podijelile su nekoliko zajedničkih trenutaka.

Prije nekoliko dana završilo je snimanje serije ''U dobru i zlu'' koja se emitira na Novoj TV.

Nakon mjeseci ispunjenih snimanjem, žensko društvo iz serije odlučilo se opustiti i zabaviti pa su tako otišle na odmor u Istru.

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' - 4 Foto: Instagram

Katarina Baban, Martina Stjepanović, Ana Begić Tahiri te ostale zvijezde opustile su se kušajući vina, koktele, ukusna jela, a neke prizore podijelile su na društvenim mrežama.

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' - 2 Foto: Instagram

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' - 1 Foto: Instagram

Glumice iz serije ''U dobru i zlu'' - 3 Foto: Instagram

Kraj serije posebno je teško pao Katarini koja je objavila i dirljivu objavu. Više pročitajte OVDJE.

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram

Kako im je bilo snimati seriju otkrile su i najmlađe zvijezde Lea i Vili, intervju pogledajte OVDJE.

