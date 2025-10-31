Prave male televizijske zvijezde: Ivona i Filip iz ''U dobru i zlu'' podijelili su s nama neke tajne sa seta

Na setu su već kao doma, kamere ih vole, a publika još više! Ivona i Filip, najmlađi glumci serije U dobru i zlu, otkrili su nam svoja iskustva, snove i zabavne trenutke iza kamere. Tko se od glumaca najviše voli šaliti, a tko je najveći mrgud te imaju li simpatije, otkriva naš Marko Štefanac za IN magazin.

Ivona i Filip, poznati kao Lea i Vili iz serije ''U dobru i zlu'', već mjesecima osvajaju male i velike ekrane. Njihov radni dan ne počinje baš uobaičajeno. Umjesto torbe, nose tekst, a umjesto odmora – set.

''Dođemo na set, idemo u garderobu, presvučemo se i nekad se idemo u make up se počešljati. I onda idemo u glumačku sobu i tamo vježbamo tekst'', pričaju.

Snimanje se bliži kraju, a njih dvoje već znaju što će im najviše faliti… i što im neće nimalo nedostajati.

''Najviše će faliti meni, glumci, druženje s glumcima, a najviše mi neće faliti buđenje ujutro'', govori Ivona.

''Da, meni isto neće faliti buđenje ujutro'', složio se Filip.

Za prijatelje i školske kolege oni su prave male televizijske zvijezde.

Galerija 0 0 0 0 0

Ivona Dragaš Bilogrević i Filip Budimir - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ivona Dragaš Bilogrević i Filip Budimir - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Moji prijatelji ili kad hodam školom samo me neko pita, jesi ti ona iz serije? I onda ja kao kažem da, i onda nešto me ispituju za tu seriju, kaj će biti poslije, a ja naravno ne mogu reći'', priča Ivona.

''Mene isto nekad prepoznaju, i nekad mi bude drago, a nekad mi bude malo neugodno'', priznaje Filip.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

Unatoč popularnosti, zvjezdani status ne znači da su oslobođeni kućanskih poslova.

''Ja čistim sobu, nekad mi čak mama pomogne. Kad ja ne stignem, onda mama. A nekad, na primjer, svoj dio uvijek ja počistim'', priča Filip.

Ivona Dragaš Bilogrević i Filip Budimir - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ivona Dragaš Bilogrević i Filip Budimir - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Ja, na primjer, čistim sobu kad mi mama kaže, a nekad kad sam u školi, se samo vratim sobu i bude mi ajmo reći nekako čista, zato što mi mama počisti sobu dok sam u školi'', priznaje Ivona.

Na setu smijeha ne nedostaje, ponekad toliko da snimanje potraje duže nego što je planirano.

''Da, na primjer, svaki put kad imamo neku zajedničku scenu, samo ja i on, i kad se treba pogledat u scenu i onda stalno kažu, ajde, koncentracija, bez smijanja, udahnite, izdahnite. A mi, kao, uspijemo na kraju, ali onda on kaže opet neku foru, onda se ja nasmijem, pa ja kažem neku foru, onda se ona smije'', priča Ivona.

Otkrili su nam tko ih najviše zabavlja na setu, ali i tko je ozbiljan kada se kamera upali.

''Meni je Toma, što glumi Jakova. Ima dobre fore. Toma imaš dobre fore'', poručio je Filip.

Dok Ivona razmišlja o tome čime bi se, uz glumu, voljela baviti kad odraste, Filip iza sebe ima jedno veliko filmsko iskustvo.

''Bavila bi se.. onak možda..kao.. u uredu nekom bi radila..,'', kaže Ivona.

''Meni je san da budem glumac i želim to postići. Snimio sam film. Koji se zove 2000'', kaže Filip.

Vedri, zaigrani i uvijek spremni na šalu, jasno je da pred njima stoji svijetla budućnost!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jedan krivi pokret i sve bi otkrila! Po rubu modne katastrofe hodala prekrivena školjkama

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ovako su poznati Hrvati feštali davne 2008. godine, neka lica od tada nismo vidjeli!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

Pogledaji ovo Celebrity Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!