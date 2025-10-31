Ovako su poznati Hrvati feštali davne 2008. godine, neka lica od tada nismo vidjeli!

Na internetu su osvanule fotografije s jednog partyja kojem su 2008. godine prisustvovali brojni naši poznati.

Bilo je to vrijeme kad su se selfieji snimali digitalcima, kad su društvene mreže tek počinjale, a naši celebrityji znali što znači dobar party.

Treći rođendan časopisa Stars 2008. godine okupio je tadašnju domaću estradnu i lifestyle elitu — svi su željeli biti viđeni na najglamuroznijem događaju jeseni.

Dino Bubičić Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Nives Celzijus Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Crveni tepih bio je prepun osmijeha, šljokica i modnih izdanja koja danas izazivaju nostalgičan osmijeh. Od raskošnih haljina i svjetlucavih topova do odvažnih frizura i brončanog make-upa — era 2000-ih bila je posebna, i to se vidjelo na svakom koraku.

Poznati su nazdravljali, pozirali i uživali u atmosferi kakva se danas rijetko viđa. Smijeh, bljeskovi fotoaparata i ples do kasno u noć obilježili su tu večer u legendarnom zagrebačkom klubu Hemingway, koji je tada bio središte društvenog života.

Na party su stigli Nives Celzijus, Ella i Danijela Dvornik, Dino Bubičić, Marko Grubnić i brojni drugi.

Simona Gotovac i Marko Grubnić Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Tko je htio mogao se okušati u karaokama, a fotografi su tamo uhvatili Simonu Mijoković, tada Gotovac.

Simona Gotovac Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Na fešti su bila i neka lica koja od tih godina više nismo viđali u javnosti, Stefany Hohnjec i Petru Maroje, a bila je tu i Tina Katanić.

Stefany Hohnjec Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Tina Katanić Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

