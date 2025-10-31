Sprema li se to duet našeg Slavonca i Prije? Njegov tajanstveni odgovor izazvao lavinu komentara!

Sve je počelo jednom fotkom, a sada se svi pitaju isto – stiže li nam glazbena bomba?

Naš glazbenik, Jakov Jozinović, koji puni dvorane diljem regije, uoči velikog koncerta u Beogradu susreo se s jednom od najvećih regionalnih zvijezda – Aleksandrom Prijović.

Njihovo druženje zabilježeno je zajedničkom fotografijom koja je osvanula na društvenim mrežama i odmah potaknula lavinu reakcija, ali i jedno važno pitanje: Spremaju li nam zajedničku glazbenu poslasticu?

''To ćemo sve vidjeti. Budućnost, pogotovo moja, svašta nosi. Mi smo tek u trećem mjesecu moje karijere, a ja sam toliko mlad da imam toliko posla za raditi i jedva čekam sve to'', rekao je za skymusic.entertainment.

A otkrio je i koji savjet zlata vrijedan mu je dala Prija.

''Dala mi je sto savjeta i samo mislim da je poanta da ostane svoj i da se mijenjam i da je sve ovo lijepi, ali da zamislim tko sam, što sam i da ostavim sebe, kakav sam i bio. I to mi je stvarno cilj, želja, i na tom ću raditi. Tako da, dala mi je predivne savjete, a ništa nije ni čudno kada je ona stvarno jedna predivna osoba'', dodao je.

Ispod videa koji je objavljen na društvenim mrežama nizali su se komentari.

''Ti i Aleksandra pomičete ljubav u narodu'', ''Vraćamo se pravim vrijednostima. Samo ostani svoj'', ''Koliko pozitive, dobrote, šarma izlazi iz duše ovog mladića'', ''Svaka čast mladi čovječe, samo naprijed'', dio je komentara ispod videa koji možete pogledati OVDJE.

OVDJE poslušajte obradu duhovne pjesme mladog Vinkovčanina koji je zaludio Balkan svojim glasom i karizmom.

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više saznajte OVDJE.

Inače, ovaj Slavonac rasprodao je koncert u Beogradu u manje od sat vremena, a zatim je najavio još jedan. Detalje smo pisali OVDJE.

