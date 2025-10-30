Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije?

Emotivan glas, skromnost i karizma – recept je koji našem Slavoncu otvara vrata najvećih pozornica Balkana.
Mladi glazbenik iz Slavonije, Jakov Jozinović, u posljednjih je nekoliko mjeseci postao pravo glazbeno otkriće na regionalnoj sceni. Njegov specifičan glas, emotivne izvedbe i karizma privukli su ne samo tisuće obožavatelja diljem Balkana već i pažnju velikih estradnih imena.
Jakov je sada rasprodao Sava Centar u Beogradu – kultnu dvoranu čije su pozornice godinama rezervirane za najveće zvijezde. Prije toga održao je koncert i u MTS Dvorani, također u Beogradu, gdje su među publikom bile i brojne poznate osobe iz glazbenog i javnog života Srbije i regije.
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Bile su ondje Aleksandra Prijović i Milica Pavlović, a obje dame za našeg Vinkovčanina imale su samo najljepše komplimente.
Milica Pavlović i Jakov Jozinović - 1 Foto: Instagram
Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram
I koncert u Zagrebu rasprodao je nabrzinu, a prema njegovu Instagramu na rasporedu je i nekoliko koncerata u Sloveniji - u Ljubljani i Mariboru.
Jakov Jozinović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Publika ga obožava, a komentari nakon svakog nastupa puni su riječi hvale – i za njegov glas i pjesme i za jednostavnost i iskrenost kojom pristupa svakom koncertu.
''Zaslužuješ sve najveće ikada'', ''Ma bravo'', ''Samo naprijed, furaj mali'', ''Ajmoooo'', ''Svaka čast'', ''Zar stvarno misliš da je jedan datum u Sava Centru dovoljan? Prekrasni mladiću, nebo ti je granica. Tvoj glas i pojava bude u ljudima najljepše emocije, spajaš na sve i to je predivno'', ''Dođi nam u Banju Luku'', ''Neponovljiv'', ''Moj Slavonac, sretno'', ''Dođi i u Makedoniju'', ''Toliko je poseban da je nevjerojatno da postoji takva duša, a još je iz Vinkovaca'', ''Ponos si ove generacije'', ''Arena je sljedeća, pa tisuće ljudi žele doći na malog Čolu'', ''Bit ćeš ti u beogradskoj Areni'', ''Čudo'', ''Lijep, kada ćeš u Mostar'', dio je komentara na njegovu Instagramu.
Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Nova TV
Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr
Nakon toga Jakov je osvojio društvene mreže svojim originalnim i emotivnim obradama pjesama iz cijele regije. Njegov moćni vokal i prepoznatljiv stil interpretacije učinili su ga viralnom senzacijom na društvenim mrežama, a broj njegovih pratitelja i pregleda neprestano raste.
@jakov.jozinovic
Vidimo se Crna Gora opet!! Budva-11.10 trg stari grad A bome i u Sarajevu-16.10 (zadnjih 50karata preko entrio.ba)♬ original sound - Jakov Jozinovic
@jakov.jozinovic
SLOVENIJA!!!! 7.11-Ljubljana, Cvetlicarna 14.11-Maribor, dvorana Lent Karte preko eventim.si♬ original sound - Jakov Jozinovic
Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram
Iako je još na početku karijere, Jakov Jozinović jasno pokazuje da je pred njim veliki put – a Balkan je, čini se, već pao pod njegov šarm.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović - 3 Foto: Instagram
