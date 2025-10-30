Na zgodnoj Lile i udobni sportski kompletić puca od bujnih oblina

Pjevačica se javila iz frizerskog salona i oduševila pratitelje osvježenim izdanjem.

Lidija Bačić sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, a sada se javila iz frizerskog salona – dok nova frizura, elegantan, jednostavan i osvježavajući look, dolazi u prvi plan.

Popularna pjevačica odlučila se za svjež izgled sa suptilnim pramenovima koji joj savršeno pristaju. Kosa je stilizirana u opuštene, ležerne valove koji dodatno naglašavaju volumen kose i njezin prirodan sjaj.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo glumac iz serije ''Princ iz Bel Aira'', publika ga pamti po dirljivoj ulozi

Lidija Bačić Foto: Instagram

Sviđa li vam se nova frizura Lidije Bačić? Da, super izgleda!

Ne vidim razliku od prije

Ma tko vidi frizuru... Da, super izgleda!

Ne vidim razliku od prije

Ma tko vidi frizuru... Ukupno glasova:

Na prizorima koje je podijelila, Lidija pozira u pripijenom tamnoplavom sportskom kompletu s dubokim izrezom – stajling koji naglašava njezinu figuru i kombinira udobnost s dozom seksipila.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić Foto: Instagram

Galerija 37 37 37 37 37

Nedavno je u pripijenoj majici s dubokim dekolteom izazvala izljeve ljubavi svojih pratitelja. Više o tome pisali smo OVDJE.

Lidija Bačić Foto: Lidija Bačić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity ''Zašto sam svako malo u bankrotu?'' Ellu Dvornik muče financije, otkrila je i zašto

A potpuno golom fotkom iz kade zapalila je Instagram. Više pročitajte OVDJE.

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

Lijepa Lile za naš je IN magazin pričala o novom poglavlju u životu. Više saznajte u prilogu OVDJE.

Lidija Bačić - 6 Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tko je nova Miss Hrvatske? Živi u Monaku, ima vlastiti brend i bavi se cheerleadingom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bez grudnjaka i bez zadrške: Seks-bomba u haljini koja otkriva ama baš sve!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši kolega Meghan Markle čestitao supruzi rođendan njezinom potpuno golom fotkom