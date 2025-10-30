Na zgodnoj Lile i udobni sportski kompletić puca od bujnih oblina

Pjevačica se javila iz frizerskog salona i oduševila pratitelje osvježenim izdanjem.
Popularna pjevačica odlučila se za svjež izgled sa suptilnim pramenovima koji joj savršeno pristaju. Kosa je stilizirana u opuštene, ležerne valove koji dodatno naglašavaju volumen kose i njezin prirodan sjaj.
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić Foto: Instagram
Na prizorima koje je podijelila, Lidija pozira u pripijenom tamnoplavom sportskom kompletu s dubokim izrezom – stajling koji naglašava njezinu figuru i kombinira udobnost s dozom seksipila.
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić Foto: Lidija Bačić/Instagram
Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram
Lidija Bačić - 6 Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX
