Bivši kolega Meghan Markle čestitao supruzi rođendan njezinom potpuno golom fotkom

Neobična čestitka slavnog glumca izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Glumac Patrick J. Adams, najpoznatiji po ulozi Mikea Rossa u seriji ''Face'', supruzi Troian Bellisario čestitao je rođendan objavom koja je brzo privukla pozornost.

Naime, podijelio je njezinu golišavu fotografiju na Instagramu uz dirljivu poruku.

Patrick J. Adams, Troian Bellisario Foto: Instagram

"Ne znam kako sve to uspijevaš niti kako sam imao toliku sreću da sve to radim s tobom, ali uzet ću svaki prokleti trenutak koji mogu. Sretan rođendan – ti si dar koji doslovno nikad ne prestaje davati i svi koji te poznaju to osjećaju. Uvijek ideš naprijed, nijedan kamen ne ostavljaš neprevrnut, nema sna dok ne stignemo do cilja, nema odmora za zločeste, nema 'ako', 'ali' ni izgovora. Nema štete, nema zamjerke. Nema hrabrosti – nema slave. Sve srce. Sav trud. Puna ljubav. Uvijek i na sve načine'', napisao je.

Patrick J. Adams, Troian Bellisario Foto: Instagram

Osim te odvažne fotografije snimljene pokraj bazena, Patrick je objavio i niz drugih slika iz njihova života. Na jednoj glumica, poznata po ulozi u seriji ''Slatke male lažljivice'', leži u ledenoj kupki, a bile su tu i fotke sa zajedničkog planinarenja te njihove fotke s djecom. Inače, par ima dvije kćeri.

Njegova objava pokrenula je lavinu reakcija.

''Zašto objavljuje gole fotke svoje žene?'', ''Nisam ni znala da su oni u braku'', ''Ovo baš i nije lijepo, neprikladno je'', ''Samo pokazuje koliko je ponosan na nju'', ''Prekrasan par'', ''Zašto je gola na prvoj fotografiji'', ''Jako lijepa poruka'', ''Imaj barem malo srama'', dio je komentara s Instagrama.

Patrick. J. Adams - 13 Foto: Profimedia

Patrick. J. Adams - 10 Foto: Profimedia

Patrick i Troian upoznali su se 2009. godine na kazališnoj predstavi, a vjenčali su se 2016. u Kaliforniji.

Podsjetimo, princ Harry išao je na terapiju jer je taj glumac snimio vruće scene s Meghan Markle! Više o tome pisali smo OVDJE.

Patrick. J. Adams i Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 13 Foto: Profimedia

Patrick. J. Adams i Meghan Markle u seriji ''Suits'' - 14 Foto: Profimedia

