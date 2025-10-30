Tko je nova Miss Hrvatske? Živi u Monaku, ima vlastiti brend i bavi se cheerleadingom

Istražili smo tko je nova Miss Hrvatske 2025., prelijepa plavuša Ema Helena Vičar.

Ema Helena Vičar proglašena je za novu Miss Hrvatske 2025.

Ema ima 23 godine, dolazi iz Zagreba, a visoka je 176 cm.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 6 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij ''Luxury Brand Management'' na International University of Monaco. Studirala je međunarodno poslovanje na Sveučilište Libertas te završila školu s fokusom na odnose s javnošću i digitalni marketing.

Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.

Ema Helena Vičar - 18 Foto: Instagram

Ema Helena Vičar - 20 Foto: Instagram

Aktivna je u volonterskim i društveno-odgovornim projektima kroz poduzetničke i volonterske klubove.

U svojoj prošlosti bavila se plesom i gimnastikom, a danas vježba pilates i trenira cheerleading.

Ema Helena Vičar - 15 Foto: Instagram

Ema Helena Vičar - 2 Foto: Instagram

Ema je na svom Instagram profilu pokazala ljubav prema putovanjima – kroz fotke iz Monte Carla, Cannesa, Dubaija, Mykonosa i drugih destinacija.

Na društvenim mrežama je već ostvarila značajan broj pratitelja – više od 20 000.

Kao nova Miss Hrvatske, Ema će predstavljati Hrvatsku na predstojećem izdanju Miss World 2025. – jednom od najstarijih i najprestižnijih svjetskih natjecanja ljepote.

Ema Helena Vičar - 11 Foto: Instagram

Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 13 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

