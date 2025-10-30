Tko je nova Miss Hrvatske? Živi u Monaku, ima vlastiti brend i bavi se cheerleadingom

Istražili smo tko je nova Miss Hrvatske 2025., prelijepa plavuša Ema Helena Vičar.
Ema ima 23 godine, dolazi iz Zagreba, a visoka je 176 cm.
Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 6 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij ''Luxury Brand Management'' na International University of Monaco. Studirala je međunarodno poslovanje na Sveučilište Libertas te završila školu s fokusom na odnose s javnošću i digitalni marketing.
Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo.
Ema Helena Vičar - 18 Foto: Instagram
Ema Helena Vičar - 20 Foto: Instagram
Aktivna je u volonterskim i društveno-odgovornim projektima kroz poduzetničke i volonterske klubove.
U svojoj prošlosti bavila se plesom i gimnastikom, a danas vježba pilates i trenira cheerleading.
Ema Helena Vičar - 15 Foto: Instagram
Ema Helena Vičar - 2 Foto: Instagram
Ema je na svom Instagram profilu pokazala ljubav prema putovanjima – kroz fotke iz Monte Carla, Cannesa, Dubaija, Mykonosa i drugih destinacija.
Na društvenim mrežama je već ostvarila značajan broj pratitelja – više od 20 000.
Kao nova Miss Hrvatske, Ema će predstavljati Hrvatsku na predstojećem izdanju Miss World 2025. – jednom od najstarijih i najprestižnijih svjetskih natjecanja ljepote.
Ema Helena Vičar - 11 Foto: Instagram
Ema Helena Vičar - prva finalistica izbora Miss Hrvatske - 13 Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR
