Mučni detalji: Zbog lažne optužbe glumac je tragično preminuo 27. godini života

Merlin Santana bio je ponosan predstavnik afro-latino zajednice, no tragična smrt u 27. godini uništila je jednu karijeru punu potencijala.

Neke zvijezde televizije ugasile su se taman prije nego su trebale postići najviše visine. Jedna od smrti koja je šokirala glumačku industriju bila je ona Merlina Santane, čije nas je prisustvo zabavilo kroz televizijske ekrane 1990-ih i rane 2000-e.

Rođen u njujorškoj četvrti Washington Heights 1976., Santana je imao podršku svojih roditelja da uđe u showbusiness kako bi ga odvratili od života na ulicama. Već s tri godine je snimio prvu reklamu, dok je prvu filmsku ulogu imao kao statist u filmu Woodyja Allena "The Purple Rose of Cairo".

Merlin Santana - 3 Foto: YouTube Screenshot

Merlin Santana - 5 Foto: YouTube Screenshot

Prva prepoznatljiva uloga došla je 1991. kada je dobio ulogu Stanleyja, dečka Rudy Huxtable u "The Cosby Show", poslije koje je dobio ulogu u "Getting By", "Sister Sister", "Moesha" i "Under One Roof". Međutim 1996. je došla uloga koja ga je obilježila, a to je ona Romea Santane u seriji "The Steve Harvey Show".

Nakon završetka snimanja poslije šest sezona, nastavio je s drugim projektima, pa je tako snimio film "Showtime" s Eddiejem Murphyjem i "The Blues" s Deonom Richmondom, s kojim je glumio i u "The Cosby Showu", ne znajući kako mu je to bio zadnji projekt u karijeri.

Merlin Santana Foto: Profimedia

Merlin Santana - 6 Foto: YouTube Screenshot

Samo nekoliko dana prije svog odlaska, u restoranu je susreo djevojku koja im je rekla da se zove Mercedes, koja ga je prepoznala i dala mu svoj broj. Dana 9. studenog 2002. pozvao ju je u studio gdje je snimao svoj prvi album s Brandonom Quintinom Adamsom.

"Ono što nisu znali jest da su je dovela dva mladića koji su također bili u autu", izjavio je zamjenik losanđeleskog državnog odvjetnika Craig Hum.

Kada je "Mercedes" došla, ostala je samo nekoliko minuta, nazvala nekog i otišla. Sumnjičavi Adams ju je pratio i vidio kako ulazi u vozilo koje se parkiralo nešto dalje u ulici. Nešto kasnije, Santana i Adams su izašli iz studija, a glumac se sjeo za suvozačevo sjedalo. U zasjedi koja je uslijedila, tada 19-godišnji Damien Andre Gates ispalio je metak koji se pokazao kobnim za Santanu.

Merlin Santana - 1 Foto: YouTube Screenshot

Merlin Santana - 5 Foto: YouTube Screenshot

Motiv? Istraga je utvrdila da je sve pokrenula lažna optužba "Mercedes", iza kojeg se krila Gatesova djevojka 15-godišnja Monique King koja je tvrdila da su je Santana i Adams pokušali silovati, zbog čega su se Gates i njegov suučesnik Brandon Douglas Bynes odlučili za napad. Međutim, optužba se kasnije pokazala lažnom, a Santana je zbog nje ostao bez života.

"Nije bilo razloga za ovu optužbu i ono što je uslijedilo u seriju tragičnih događanja koji su rezultirali smrću Merlina Santane", izjavio je Hum, dodavši kako je King lagala tijekom uhićenja i nije nikad priznala zašto je to uradila. Policija i danas sumnja kako su King, Gates i Bynes planirali opljačkati Santanu i Adamsa.

Njegov ubojica Gates dobio je tri doživotne kazne zatvora i 70 godina, Bynes je priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja te je dobio 23 godine zatvora, dok je najveći okidač King provela kaznu u maloljetničkom zatvoru do svoje 25. godine.

Ova vijest šokirala je afro-latino zajednicu koja je u Merlinu Santani imala svog snažnog predstavnika. Roditelji su se doselili iz Dominikanske Republike, trudili se da ne uđe u bande, a on je zauzvrat bio na putu do glumačkih visina. Iza sebe je ostavio kćer Melindu i djevojku.

S 26 godina, bio je mlad, talentiran i tek počinje cvjetati u svijetu zabave. Njegova smrt simbolizira koliko je život ponekad krhak i koliko brzo sjaj može biti prekinut.

