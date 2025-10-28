Udala se Ana Nikolić! Nedavno je od sadašnjeg muža tražila zabranu prilaska

Udala se pjevačica Ana Nikolić.

Pjevačica Ana Nikolić i producent Goran Ratković, poznatiji kao Rale, vjenčali su se na Maldivima.

Par je iskoristio svoj zajednički odmor i sklopio simboličnu ceremoniju vjenčanja u zalazak sunca, kao znak novog početka nakon turbulentnog razdoblja u njihovoj vezi, prenosi Blic.

Ana Nikolić - 1 Foto: Instagram

Goran Ratković Rale - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Goran Ratković Rale - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Prema izvorima, par je prvobitno planirao odlazak na Maldive krajem kolovoza, ali planovi su bili odgođeni vezano za događaje u njihovoj vezi. Tijekom boravka tamo resort je u kratkom roku organizirao vjenčanu ceremoniju – od ukrasa do glazbe – i to upravo istoga dana kada su se odlučili vjenčati.

''Ana i Rale trebali su otputovati na Maldive još krajem kolovoza, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mjera. Odsjeli su u jednom od najluksuznijih resorta na otoku, ali su se dogovorili da Ana ne objavljuje slike s odmora dok se ne vrate. Naravno, nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotografija, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i slikao. Rale je ponio i prsten kako bi je i službeno zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Posljednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se vjenčaju. On se šokirao i pitao je je li sigurna. Rekla je da jest i da odmah ide saznati što je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno 'da'", rekao je izvor za Blic.

Ana Nikolić - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Rale je odmah od zaposlenih u resortu dobio sve informacije, pa i to da su vjenčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, a ne i pravno obvezujuća. Odnosno, rečeno mu je da, da bi brak bio zakonski priznat, moraju obaviti službenu ceremoniju vjenčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah učiniti. Hotelski resort im je odmah sve organizirao po hitnom postupku, pa su oni već iste večeri rekli 'da' na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je napokon opet sretna, nakon burnog razdoblja u njihovoj vezi. Vidjet ćemo hoće li tako ostati i kad se vrate s odmora, kad se ova idila završi. Već je počela ispitivati Raleta kada će otići u općinu da i ovdje sve ozakone, a zatim slijedi i vjenčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može nastati problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom potom'', zaključuje sugovornik.

Ana Nikolić - 4 Foto: Jelena Misic/ATAImages/Pixsell

Iza ove romantične priče krije se niz ozbiljnih izazova i sukoba koje je medijski pratio širok auditorij. U kolovozu 2025. Ana je prijavila Ralu za fizičko nasilje, nakon čega je njemu izrečena hitna policijska mjera – zabrana prilaska.

Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio u Ralinoj kući na Avali i on je priznao da je došlo do nasilja, ali je tvrdio da je veza toksična i da je bilo obostrano.

''Na neki način istina je da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam tko je tu nasilnik, a tko trpi nasilje. To je veza koja je apsolutno toksična…'' rekao je tada Rale.

Ana Nikolić - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U javnosti su se pojavile snimke u kojima Ana pokazuje modrice i ozljede koje su šokirale javnost. Pogledajte ih OVDJE.

Ana Nikolić Foto: Ana Nikolić/Instagram

Nakon što je prošlo razdoblje zabrane prilaska, pojavili su se izvještaji o pomirenju para – Rale se navodno pojavio kod Ane u stanu na Voždovcu, viđen je nekoliko dana zaredom.

Kako je posrnula Ana Nikolić? Od najljepše žene na estradi došla je do zabrinjavajućeg izgleda, više pročitajte OVDJE.

